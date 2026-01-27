Người đàn ông Trung Quốc nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm

Anh Nguyễn Tiến Thanh (SN 1994, khu 7, xã Thanh Thủy, Phú Thọ) - giáo viên Trường THPT Tản Đà - mới đây trình báo Công an xã Tu Vũ (Phú Thọ) việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ đứng tên người nước ngoài.

Anh Thanh khẳng định không có mối quan hệ thân quen hay giao dịch làm ăn với người chuyển tiền. Lo ngại số tiền có thể liên quan đến vi phạm pháp luật nên anh Thanh chủ động trình báo để công an hỗ trợ xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tu Vũ nhanh chóng xác định người chuyển số tiền trên là anh Liu Xiaojun, quốc tịch Trung Quốc, đang lưu trú tại tỉnh Lạng Sơn để kinh doanh buôn bán.

Công an xã Tu Vũ hỗ trợ người đàn ông Trung Quốc nhận lại số tiền 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho anh Nguyễn Tiến Thanh, giáo viên Trường THPT Tản Đà, Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Do không thông thạo tiếng Việt nên quá trình thanh toán tiền hàng, anh Liu Xiaojun chuyển khoản nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Thanh.

Vừa qua, Công an xã Tu Vũ đã mời hai bên đến trụ sở làm việc, tiến hành đối chiếu lịch sử giao dịch, xác minh thông tin liên quan và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Người đàn ông Trung Quốc bày tỏ xúc động trước hành động đẹp của anh Thanh, cũng như những hỗ trợ trách nhiệm, tận tình của lực lượng công an; bày tỏ sự tin tưởng, thiện cảm đối với môi trường an ninh, an toàn khi sinh sống, làm việc tại Việt Nam.