Người đàn ông chuyển nhầm 1 tỷ đồng cho người lạ

Công an xã Thổ Tang (Phú Thọ) cho biết đã khẩn trương xác minh, rà soát các dữ liệu liên quan đến giao dịch chuyển tiền ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Quân.

Sau khi xác định được danh tính người nhận 1 tỷ đồng nói trên, công an đã tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm. Người này sau đó đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Quân.

Công an xã Thổ Tang hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm (Ảnh: Mạnh Hùng).

Cơ quan công an đã tổ chức bàn giao đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Nguyễn Văn Quân theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch.

Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp không may xảy ra sự cố chuyển nhầm, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.