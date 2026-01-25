Người đàn ông Cần Thơ hoàn trả 5,2 tỷ đồng bị chuyển nhầm

Ngày 25/1, Công an xã Tài Văn (TP Cần Thơ) thông báo đã kịp thời hỗ trợ giải quyết thành công hai vụ chuyển khoản nhầm, trao trả tổng cộng 5,2 tỷ đồng cho các chủ sở hữu hợp pháp.

Công an xã Tài Văn chứng kiến việc hoàn trả số tiền 4,9 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, vào ngày 1/1, anh P.C.L. (trú tại tỉnh Lai Châu) đã vô ý chuyển nhầm 4,9 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của anh D.M.T. (trú tại xã Tài Văn, TP Cần Thơ) trong quá trình giao dịch qua ứng dụng ngân hàng.

Trước đó, vào ngày 22/12/2025, chị L.T.B.N. (ngụ tại tỉnh Quảng Ninh) cũng đã chuyển nhầm 300 triệu đồng vào cùng tài khoản của anh D.M.T. khi thực hiện giao dịch tương tự.

Ngày 9/1, cả anh L. và chị N. đã đến Công an xã Tài Văn trình báo sự việc. Ngay lập tức, đơn vị này đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Trong cùng ngày, Công an xã Tài Văn đã mời anh T. đến làm việc, giải thích rõ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến số tiền chuyển nhầm. Anh T. đã tự nguyện phối hợp, hoàn trả đầy đủ 4,9 tỷ đồng cho anh L. và 300 triệu đồng cho chị N. dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.