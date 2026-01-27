Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất tương ớt, nước chấm giả

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc (trụ sở tại phường Phúc Yên) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Qua trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, thu giữ gần 2.400 sản phẩm tương ớt, nước chấm nhãn hiệu Ngân Hà do doanh nghiệp này sản xuất có dấu hiệu giả về chất, được bán cho các quán ăn, bếp ăn tập thể và đại lý kinh doanh thực phẩm.

Tương ớt Ngân Hà được xác định là hàng giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với công an, Nguyễn Minh Quang (SN 1992) thừa nhận trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

Để giảm chi phí sản xuất, Quang tự ý mua nguyên liệu giá rẻ hơn so với nguyên liệu được công bố và sử dụng để sản xuất số lượng tương ớt, nước chấm nói trên.

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho thấy gần 2.400 sản phẩm tương ớt, nước chấm trên là hàng giả.

Công an cho biết đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.