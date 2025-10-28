Người đàn ông bị lật ghe, may mắn bám cột điện giữa dòng lũ xiết

Tối 28/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết người bị lũ làm lật ghe, cuốn trôi là ông L.H. (55 tuổi, trú tại thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha).

Trước đó, chiều cùng ngày, ông H. một mình bơi ghe ra thăm trại bò giữa bãi bồi sông Vu Gia trong lúc nước lũ trên sông chảy xiết. Khoảng 18h30, ghe ông H. không may bị lật.

Nạn nhân được người dân đưa ghe ra ứng cứu (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi ghe bị chìm, ông H. đã may mắn ôm được cây cột điện. Giữa dòng nước lũ chảy xiết, ông vẫn cố gắng bám chặt vào cột điện.

Rất may, một người dân phát hiện ông H. đang bị nạn nên kêu cứu. Lúc này trên cầu Hà Nha, nhiều người dân phát hiện hô hoán để những người đi ghe đến hỗ trợ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, 2 người dân nghe tiếng kêu cứu chạy đến nơi đưa ông H. lên ghe an toàn.

Chủ tịch UBND xã Hà Nha cho biết, lực lượng quân sự xã sau đó cũng đã đến hiện trường.

Sự việc được mạng xã hội đăng tải và thu hút nhiều lượt xem, bình luận. Theo Chủ tịch UBND xã Hà Nha, một số trang fanpage đưa thông tin không đúng bản chất sự việc để câu view, câu like làm người dân hoang mang.

Chính quyền xã đang làm việc với đại diện các trang fanpage này để xử lý.