Nạn nhân kể giây phút kinh hoàng vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Sáng 16/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho hay, trong số 18 bệnh nhân trong vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xảy ra vào chiều 15/9, có 1 trường hợp nặng xin về, 2 trường hợp xin chuyển tuyến trên. Các bệnh nhân còn lại đã xuất viện.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, tỉnh Ninh Bình thăm khám bệnh nhân trong vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Đức Văn).

Anh Ngô Duy Nghiêm (SN 2003), quê xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, một trong những hành khách ngồi trên ô tô limousine BKS 29E-127.xx, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 15/9.

Anh Nghiêm kể, khoảng 8h ngày 15/9, anh lên ô tô limousine từ Hà Nội về quê Ninh Bình. Khi lên xe anh Nghiêm tranh thủ chợp mắt, tuy nhiên khi đang ngủ bỗng dưng anh nghe tiếng "rầm", mọi thứ trong xe đảo lộn.

“Lúc lên xe tôi ngồi gần cuối, xe di chuyển được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi. Đang ngủ, tôi chỉ nghe tiếng “rầm” rất mạnh, cửa kính xe vỡ tung, xung quanh đổ nát. Rất may tôi chỉ bị sây sát nhẹ, nên vội vàng bò ra ngoài rồi kéo mọi người bên trong xe ra. Lúc đấy, mọi người vô cùng hoảng loạn”, anh Nghiêm nói.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Đức Văn).

Tương tự, anh Trần Văn Cương (SN 1995), người ngồi trên ô tô limousine kể, sáng 15/9, anh cùng mẹ mình lên Bệnh viện Bạch Mai lấy kết quả khám bệnh rồi đón xe về quê ở tỉnh Nam Định cũ, trên đường về quê không may gặp tai nạn.

“Tôi cùng mẹ vừa lấy kết quả khám bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai ra và đón xe về quê luôn, xe đi khoảng 45 phút thì xảy ra tai nạn. Lúc đó, tôi nghe tiếng va chạm mạnh, đầu óc quay cuồng, tôi cố tìm mẹ rồi tìm cách bò ra ngoài xe. Thực sự lúc đấy quá hoảng loạn không nhớ chuyện gì xảy ra”, anh Cương nhớ lại.

Còn anh Trần Quốc An (SN 2005) quê tỉnh Ninh Bình, ngồi trên ô tô limousine cho biết, khi xe gặp tai nạn, hầu hết mọi người đều ngủ thiếp đi nên không biết chuyện gì đã xảy ra, khi tỉnh dậy thấy ở trong bệnh viện. Rất may anh chỉ bị choáng và hồi tỉnh nhanh.

Trước đó, vào lúc 9h16 ngày 15/9, tại km222+800 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô limousine BKS 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn biển số 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1 (hướng Hà Nội - Ninh Bình) để tưới cây.

Sau đó, ô tô khách biển số 29K-043.xx đã đâm va vào ô tô limousine rồi mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường bên phải. Tiếp theo, ô tô bán tải biển số 98C-270.xx đâm va vào ô tô limousine.

Cục CSGT cho biết, sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Hà Nam, đã kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nguồn nhân lực của khoa, cấp cứu bệnh nhân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ban Giám đốc bệnh viện lập tức có mặt, trực tiếp chỉ đạo việc phân luồng, đón tiếp bệnh nhân, huy động các bác sĩ giỏi khẩn trương cấp cứu nạn nhân.