Nước ngập sâu, dân chung cư ở Hà Nội cho xe máy vào thang máy để ra ngoài

Sau cơn mưa tầm tã suốt đêm, sáng 7/10, khu vực xung quanh chung cư N01T2 (Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội), nước ngập mênh mông. Tại các tuyến đường nội bộ, nước dâng đến đầu gối khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Xe máy của anh Trung được đưa vào thang máy để di chuyển từ tầng hầm lên tầng 1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để ngăn nước tràn vào tầng hầm gây ảnh hưởng xe máy và ô tô, Ban quản lý lắp đặt tấm chắn, chèn bao cát cẩn thận.

11h, thấy nước rút còn xấp xỉ mắt cá chân, anh Tiến Trung (SN 2000) - khách thuê căn hộ ở tầng 27 của chung cư N01T2 - quyết định đi xe máy đến văn phòng.

"Do cửa vào hầm bị chặn, tôi phải cho xe máy vào thang hàng, di chuyển từ tầng hầm lên tầng 1, dắt qua sảnh, đi theo đường dành cho xe lăn mới ra được bên ngoài", anh Trung cho biết.

Theo anh Trung, thời điểm bắt đầu thuê nhà, anh đứng trước rất nhiều lựa chọn. Sau nhiều cân nhắc, chàng trai chọn khu Ngoại Giao Đoàn. Bởi, khu vực này có cơ sở vật chất khang trang, nhiều tiện ích, đường rộng rãi và không bị ùn tắc.

Nước đã rút nhưng vẫn ngập quá mắt cá chân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây 5 năm, nước chỉ ngập mặt đường. Vài năm trở lại đây, trong những lần Hà Nội bị ngập, dân cư nơi anh Trung sống cũng bì bõm lội nước.

"Một tuần hai lần bị ngập, tôi cảm thấy nhiều bất tiện. Nếu tình trạng này tái diễn, tôi tính tìm nhà mặt đất để thuê, ở chung cư thế này rất vất vả", anh nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tại Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, nhiều toà chung cư đang có giá rao bán căn hộ quanh ngưỡng 120 triệu đồng/m2, giá trung bình 7-8 tỷ đồng/căn, thậm chí những căn góc có tầm nhìn đẹp giá lên đến hơn 15 tỷ đồng.