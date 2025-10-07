Nước ngập sâu, dân chung cư ở Hà Nội cho xe máy vào thang máy để ra ngoài
(Dân trí) - Do lối ra tầng hầm bị chắn để tránh nước ngập tràn vào, anh Trung (Hà Nội) nhờ bảo vệ hỗ trợ, đưa xe máy vào thang máy di chuyển lên tầng 1 ra ngoài.
Sau cơn mưa tầm tã suốt đêm, sáng 7/10, khu vực xung quanh chung cư N01T2 (Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội), nước ngập mênh mông. Tại các tuyến đường nội bộ, nước dâng đến đầu gối khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.
Để ngăn nước tràn vào tầng hầm gây ảnh hưởng xe máy và ô tô, Ban quản lý lắp đặt tấm chắn, chèn bao cát cẩn thận.
11h, thấy nước rút còn xấp xỉ mắt cá chân, anh Tiến Trung (SN 2000) - khách thuê căn hộ ở tầng 27 của chung cư N01T2 - quyết định đi xe máy đến văn phòng.
"Do cửa vào hầm bị chặn, tôi phải cho xe máy vào thang hàng, di chuyển từ tầng hầm lên tầng 1, dắt qua sảnh, đi theo đường dành cho xe lăn mới ra được bên ngoài", anh Trung cho biết.
Theo anh Trung, thời điểm bắt đầu thuê nhà, anh đứng trước rất nhiều lựa chọn. Sau nhiều cân nhắc, chàng trai chọn khu Ngoại Giao Đoàn. Bởi, khu vực này có cơ sở vật chất khang trang, nhiều tiện ích, đường rộng rãi và không bị ùn tắc.
Cách đây 5 năm, nước chỉ ngập mặt đường. Vài năm trở lại đây, trong những lần Hà Nội bị ngập, dân cư nơi anh Trung sống cũng bì bõm lội nước.
"Một tuần hai lần bị ngập, tôi cảm thấy nhiều bất tiện. Nếu tình trạng này tái diễn, tôi tính tìm nhà mặt đất để thuê, ở chung cư thế này rất vất vả", anh nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tại Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, nhiều toà chung cư đang có giá rao bán căn hộ quanh ngưỡng 120 triệu đồng/m2, giá trung bình 7-8 tỷ đồng/căn, thậm chí những căn góc có tầm nhìn đẹp giá lên đến hơn 15 tỷ đồng.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến trưa nay, còn hơn 120 điểm ngập úng, trong đó 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông, 93 điểm còn lại xe cộ vẫn có thể đi qua.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa ở khu vực Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội vào khoảng 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các nơi khác có mưa khoảng 20-30mm.
Dự báo tối 7/10, mưa giảm nhưng đến rạng sáng mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ có thể có mưa và mưa vừa trở lại.