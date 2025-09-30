Hà Nội có còn mưa ngập?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 30/9 đến sáng 1/10, khu vực Lai Châu, Lào Cai và phía Bắc tỉnh Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, từ chiều 1/10, mưa lớn ở các khu vực trên, bao gồm tình trạng mưa ngập ở Hà Nội, sẽ giảm dần.

Dự báo khu vực Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Mưa lớn ở Hà Nội ngày 29/9 khiến nhiều phương tiện chết máy (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 1/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.