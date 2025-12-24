Vận động 19 hộ xây dựng trái phép rời khỏi khu đất Ga Sóng Thần ở TPHCM

Theo UBND phường Dĩ An, buổi làm việc với các hộ dân có liên quan nhằm vận động, tuyên truyền, giải thích và yêu cầu chấp hành các quyết định trước khi tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sử dụng đất trái phép, xây dựng vi phạm pháp luật tại khu đất thuộc khu vực Ga Sóng Thần.

Khu đất Ga Sóng Thần có tổng diện tích 14.025m2, thuộc khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An, TPHCM (trước đây là tỉnh Bình Dương cũ), là đất do Nhà nước quản lý, giao cho ngành đường sắt theo các quyết định của UBND tỉnh Sông Bé từ năm 1992.

Lãnh đạo UBND phường Dĩ An tại buổi làm việc với các hộ dân và các đơn vị liên quan (Ảnh: Trang thông tin liên phường).

Quá trình sử dụng và quản lý đất phát sinh tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép, xây dựng công trình không đúng quy định; nội dung này đã được Thanh tra Chính phủ kết luận ngày 26/11/2014. Theo hồ sơ và kết quả xử lý của cơ quan chức năng, hiện khu đất có hai hộ dân sử dụng đất với diện tích lớn.

Trong đó, hộ ông Lê Chí Sáng đang quản lý, sử dụng diện tích khoảng 6.425m2, có nguồn gốc nhận chuyển nhượng bằng giấy tay từ năm 1991, không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Hộ bà Hoàng Thị Hồng đang sử dụng diện tích khoảng 7.600m², có nguồn gốc khai phá, sử dụng qua nhiều giai đoạn và phát sinh các giao dịch chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật.

Các trường hợp trên đều được xác định là sử dụng trái phép đất do Nhà nước quản lý và mua bán bằng giấy tay sai phép cho 19 trường hợp sử dụng, xây dựng trái phép.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Trang thông tin liên phường).

Tại buổi làm việc, UBND phường Dĩ An đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các hộ dân đề xuất về nguồn gốc khu đất, chi phí hỗ trợ, đồng thời thông tin rõ các quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất Ga Sóng Thần, để bàn giao cho đơn vị quản lý.

Đại diện Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam cũng có đề xuất các mức hỗ trợ di dời, hỗ trợ nơi ở và tài sản trên đất cho 19 hộ, với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Dĩ An nhấn mạnh đây là bước vận động, tạo điều kiện để các hộ dân tự giác chấp hành, hạn chế việc phải tổ chức cưỡng chế. Trường hợp không thực hiện, chính quyền địa phương sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.