Bộ đội vượt núi cõng từng bao gạo, gói mì vào cho dân vùng cô lập sau lũ

Ngày 31/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết hiện khu vực có tới 167 điểm sạt lở đất, 146 đoạn đường bị lũ vùi lấp khiến xe cộ không thể qua lại. Ngoài ra 21 điểm sạt lở khu dân cư cũng được ghi nhận.

Sau khi mưa ngớt, bộ đội đi kiểm tra và đánh giá tình hình an toàn, bà con các ngôi làng cũng lần lượt trở về nhà sau nhiều ngày đi tránh trú.

Bộ đội lầm lũi giữa sạt lở để đưa hàng vào cho dân vùng cô lập (Ảnh: A Núi).

Quyết không để dân thiếu thốn vì địa hình chia cắt, từ sáng 31/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My phối hợp với Lữ đoàn Công binh 270 tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm.

Do đường sá bị chia cắt, hàng hóa phải phân thành từng gói rồi đặt lên vai từng người lính để cõng bộ vào điểm trung chuyển.

Hàng hóa gồm bánh chưng, nước uống, mì tôm, lương khô, quần áo, thuốc men được bộ đội cõng bộ hàng giờ giữa cảnh sạt lở hai bên đường để tới tận các làng của đồng bào vùng cao ở xã Trà Đốc, Trà Tân.

Mỗi gói hàng vào tới nhà dân là mồ hôi, công sức và chứa đầy tình cảm vì đồng bào của người lính bộ đội Cụ Hồ.