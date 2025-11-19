Kích hoạt phương án khẩn cấp, điều tàu hàng chống trôi cầu đường sắt

Ngày 19/11, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngành đường sắt đã điều 2 tàu chở hàng gia tải để bảo vệ cầu đường sắt tại khu vực Diêu Trì (tỉnh Bình Định cũ nay là tỉnh Gia Lai).

Lũ từ thượng nguồn dồn về mạnh khiến mực nước qua cầu Luật Lễ 1 và Luật Lễ 2 dâng cao bất thường, dòng chảy xiết, đe dọa trực tiếp đến kết cấu nhịp và chân mố trụ.

Nước lũ dâng cao tại cầu đường sắt Luật Lễ (Ảnh: VRN).

Trước tình huống cấp bách, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ cầu.

Theo phương án kỹ thuật, cầu Luật Lễ 1 (2 nhịp), được gia tải bằng 2 toa tà vẹt. Cầu Luật Lễ 2 (1 nhịp), được gia tải 1 toa tà vẹt. Mỗi toa chở 44,5 tấn hàng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11 tại khu vực miền Trung đã khiến nhiều đoạn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Toa xe chở 44,5 tấn tà vẹt để chống trôi cầu Luật Lễ (Ảnh: VRN).

Trong khi chờ khắc phục sự cố, ngành đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc - Nam và các tuyến nhánh liên quan để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách đi tàu.

Hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ hoàn, trả vé trong thời gian tối đa 30 ngày, tính từ ngày ghi trên vé.