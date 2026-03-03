Hàng nghìn con cá tươi sống trôi dạt vào bờ, người dân nhặt về ăn

Ngày 3/3, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nắm thông tin về việc nhiều cá trích còn sống bị sóng đánh dạt lên bãi cát tại Bãi Dài (xã Cam Lâm). Theo vị này, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xác định nguyên nhân sự việc.

Trước đó, anh Lê Thành Hoan (trú tại xã Cam Lâm) chia sẻ 2 clip ghi lại cảnh hàng nghìn con cá trích còn sống trôi dạt vào bờ biển địa phương. Thấy cá mắc cạn, nhiều người dân và du khách đã nhặt mang về chế biến.

Hàng nghìn con cá tươi sống trôi dạt vào bờ (Video: Thành Hoan).

Anh Hoan cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, khi đi dạo biển, anh phát hiện đàn cá trích mắc cạn trên bãi cát nên dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Theo anh, đây là hiện tượng thường gặp vào mùa sinh sản, khi cá bơi gần bờ để đẻ trứng, gặp sóng lớn nên bị đánh dạt lên cát.

Anh ước tính lượng cá dạt vào bờ biển sáng 3/3 khoảng 400-500kg, tương đương hàng nghìn con.

Cá trích có thân thon, màu ánh bạc, nhiều xương, thường sống thành đàn rất lớn. Mùa sinh sản của cá vào khoảng tháng 3.