Hoa đào Nhật Tân, đào phai Tây Bắc về phố

Dọc tuyến đê ven đường Âu Cơ (đoạn qua chợ Quảng An, phường Hồng Hà), hai bên đường những ngày này đã rực rỡ màu sắc của đào Nhật Tân, đào rừng, hoa mận, hoa lê.

Dù còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng những mảng màu tươi thắm của hoa đào dưới tiết trời đông lạnh giá của Hà Nội vừa đủ để báo hiệu Tết đang đến gần.

Đào Nhật Tân, đào phai Tây Bắc, hoa lê, hoa mận Mộc Châu nở rộ, khoe sắc sớm trên đường phố Hà Nội.

Tại chợ hoa Quảng An, từ sáng sớm bên cạnh bạt ngàn các loại hoa tươi, đã xuất hiện những cành đào rừng nở rộ, được bày bán quanh chợ.

Không chỉ đào rừng, rất nhiều cành đào bích của Nhật Tân nở sớm cũng được bày bán với đủ loại kích cỡ.

Bà Ký, tiểu thương tại chợ Quảng An cho hay, vẫn như mọi năm, cứ đến dịp rằm tháng 11 này sẽ có một đợt hoa đào nở sớm.

Theo bà Ký, hiện đang là thời điểm đào bán chạy, nhu cầu dùng cho người chơi Tết Dương lịch khá lớn. Tuy vậy những cành đào đẹp lại chưa có nhiều, giá đào cành vì thế khá cao.

"Hiện đào huyền Nhật Tân cỡ lớn có giá từ 500.000-600.000 đồng/cành tùy dáng, tùy kích cỡ, đào cành nhỏ có giá từ 80.000-100.000 đồng/cành. Mấy hôm trước Tết Dương lịch bán khá chạy, mấy hôm nay có chững lại, người mua vẫn có nhưng rải rác không nhiều", bà Ký nói.

Từ sớm, nhiều người dân đã tìm đến chợ Quảng An mua đào, đào cành cỡ nhỏ dao động từ 80.000-150.000 đồng được người mua khá ưa chuộng. Đào huyền cũng được nhiều người tìm mua.

"Còn khá lâu mới tới Tết Nguyên đán, nhưng cũng muốn trong nhà có chút không khí Tết sớm nên đi chợ mua đào về trưng sớm ngày rằm. Năm nào dịp này gia đình tôi cũng đi chợ mua đào sớm, giá năm nay có vẻ cũng không quá cao so với mọi năm", ông Quang Thắng cho hay.

Nhiều người hứng thú với các loại đào rừng Tây Bắc, loại này chủ yếu là cành cỡ lớn được cắm sẵn vào bình, với giá dao động từ 1,5 triệu đồng tới 2,5 triệu đồng/cành.

Theo các tiểu thương, đào nở sớm được bán phục vụ khách hàng có nhu cầu chơi Tết Dương lịch, các cành nhỏ bán ở các chợ dân sinh phục vụ nhu cầu cúng rằm. Còn những cây, cành đào để Tết Nguyên đán thì hiện mới vừa tuốt lá, khoảng 2 tuần nữa mới có hoa.

Trong khi đó, hoa lê, hoa mận cũng được nhiều tiểu thương nhập về bán với số lượng lớn, hiện đã nở rộ.

Anh Trần Hoài Nam, tiểu thương tại chợ Quảng An cho hay, hoa lê được nhập về từ Lạng Sơn, hoa mận lấy từ Mộc Châu. Hiện hoa lê, hoa mận đang bắt đầu cuối mùa, chỉ khoảng hơn 1 tuần nữa thì hoa sẽ hết.

"Giá hoa lê, hoa mận năm nay dao động từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/cành, có chậu kèm theo. Năm nay giá thấp hơn mọi năm một chút, vì có tháng nhuận, thời tiết ấm nên hoa nở sớm", anh Nam nói.

Bên cạnh hoa đào, hoa mận, các chậu quất chín vàng ươm cũng đã có mặt trên phố, được bày bán khá sớm trước Tết Nguyên đán tại khu vực chợ Quảng An.