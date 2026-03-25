Nhà cheo leo bên vực sâu 12m sau hạ cốt nền ở Đồng Nai

Sau khi nhà chức trách tỉnh Đồng Nai vào cuộc hỗ trợ 8 hộ dân xã Tân Lợi bị ảnh hưởng do hạ cốt nền đường ĐT 753, nhiều hộ dân ở xã Phú Trung và Phú Riềng cũng lên tiếng phản ánh về tình cảnh tương tự.

Người dân tại 2 địa phương này cho biết, dự án đường kết nối đường ĐH 312 với ĐT 759 cũng bị hạ cốt nền quá sâu, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh sống cheo leo bên mép vực.

Đơn cử, nhà của bà Nguyễn Thị Nguyệt (xã Phú Riềng) vốn cao bằng mặt đường cũ, nay thành cheo leo bên mép vực sâu khoảng 12m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Gần 2 năm nay, 7 thành viên trong gia đình bà Nguyệt phải ra vào nhà bằng lối mòn nhỏ xuyên qua rẫy phía sau, dù căn nhà có tới 50m mặt tiền.

"Nhà có con nhỏ nên tôi rất lo. Gần 2 năm nay, cháu út có 3 lần ra mép vực chơi, may mắn người lớn trong nhà kịp phát hiện. Chúng tôi không dám rời mắt khỏi cháu", bà Nguyệt nói và cho biết gia đình đã kiến nghị lên chính quyền địa phương từ năm 2025 nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Nhằm đảm bảo an toàn cho con trai út gần 3 tuổi, bà Nguyệt phải lắp thêm hàng rào thép B40.

Cách nhà bà Nguyệt khoảng 2km, căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Trọng Mạnh (xã Phú Trung) cũng chênh cao hơn mặt đường gần 3m, vách taluy thẳng đứng được đào tới sát móng nhà. Hộ ông Mạnh có 6 người, trong đó có cháu nhỏ mới 7 tuổi.

Ông Mạnh cho biết, trước khi thi công, nền nhà và mặt đường bằng nhau. Năm 2022, gia đình ông đã tự nguyện hiến 10.000m2 đất với mong muốn có con đường khang trang hơn. Ông không ngờ rằng khi làm đường, gia đình lại phải sống trong cảnh biệt lập và nguy hiểm như hiện tại.

"Khi chủ đầu tư vận động, gia đình tôi đồng thuận hiến đất ngay, nhưng họ không nói sẽ hạ cốt nền sâu như vậy. Tôi mong chính quyền tạo điều kiện để nền nhà cũng được hạ cao độ như nền đường. Hiện nay việc cải tạo hạ cốt nền nhà phải xin phép rất phức tạp", ông Mạnh chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đường kết nối từ xã Phú Trung qua xã Phước Tân còn rất nhiều ngôi nhà, căn chòi và rẫy của người dân gặp tình cảnh tương tự, gây khó khăn cho việc sinh hoạt và sản xuất.

Chỉ còn vài tháng trước mùa mưa, người dân lo đất đồi có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Hầu hết các mái taluy dương của dự án không được đổ bê tông hay rào chắn thép chống sạt lở.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng (chủ đầu tư), đây là dự án kết nối đường ĐT 759 đi qua hai xã Phú Trung và Phú Riềng, dài hơn 13km, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Dự án khởi công từ quý 4/2022, đến nay đã đạt khoảng 95% khối lượng.

Chủ đầu tư cho biết, đây là dự án thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", không bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và độ dốc dọc, đơn vị thiết kế buộc phải hạ cốt nền, có đoạn cao nhất lên tới 11-12m.

Dọc tuyến đường, hạ tầng điện cũng chưa được di dời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi đi lại và làm rẫy.

Chiều 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh thông tin, tham mưu xử lý vụ việc thi công đường khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực ở xã Phú Trung và Phú Riềng.

