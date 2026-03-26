Tài xế lái Lexus tông 5 ô tô và 1 xe máy ở Hà Nội

Rạng sáng 26/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 23h25 ngày 25/3, tại khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô và 1 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô và 1 xe máy trong đêm (Ảnh: Quốc Việt).

Cụ thể vào thời gian trên, anh V.Q.C. (SN 1987, ở Hà Nội), điều khiển ô tô con BKS 30K-201.xx đi trên phố Trung Kính (chiều từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy). Khi xe này đi đến ngã 4 Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa) thì đâm vào ô tô con BKS 30L-665.xx do anh L.T.T. (SN 1994, ở Hà Nội) điều khiển (đi cùng chiều).

Sau khi xảy ra va chạm, ô tô 30K-201.xx lao lên phía trước, lấn sang đường ngược chiều rồi đâm liên tiếp vào 4 ô tô và một xe máy khác gồm:

Chiếc ô tô Lexus nằm "phơi bụng" sau cú tông liên hoàn (Ảnh: Quốc Việt).

Ô tô BKS 29K-060.xx do anh L.Q.Đ. (SN 1980, ở Hà Nội); ô tô BKS 29A-022.xx do anh P.T.T. (SN 1991, quê Hải Phòng); ô tô BKS 29E-385.xx do anh N.M.H. (SN 1976, ở TP Hà Nội) điều khiển; ô tô BKS 29K-077.xx do anh P.H.D. (SN 2003, quê Thái Nguyên) điều khiển và xe máy BKS 29L5-166.xx do anh C.T.H. (SN 1992, ở Hà Nội) điều khiển.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến lái xe máy C.T.H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; Công an phường Yên Hòa phối hợp cùng Công an TP Hà Nội chủ trì khám nghiệm hiện trường, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp phân luồng, bảo vệ hiện trường.

"Qua kiểm tra nồng độ cồn của 6 người điều khiển ô tô đều không phát hiện có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ô tô Lexus RX350 BKS 30K-201.xx buồn ngủ, không làm chủ tay lái", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin.

Tại hiện trường, cú tông mạnh khiến ô tô Lexus RX350 BKS 30K-201.xx bị lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng tung tóe khắp mặt đường.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Quốc Việt, nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự việc tại hiện trường cho biết vụ tai nạn nêu trên khiến 2 người bị thương.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.