Công an Hà Nội thông tin ban đầu vụ Lexus tông liên hoàn 5 ô tô

Sáng 26/3, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hoà đêm 25/3.

Cảnh Lexus tông 5 ô tô, 1 xe máy ở Hà Nội (Video: Hai Sơn).

Theo Công an Hà Nội, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h25 ngày 25/3. Thời điểm trên, anh V.Q.C. (39 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30K-201.xx lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ô tô do anh C. điều khiển va chạm với ô tô biển kiểm soát 30L-665.xx chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô và 1 xe máy trong đêm (Ảnh: Quốc Việt).

Sau va chạm, ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng một xe máy do anh C.T.H. (34 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Ngoài ra, 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy anh V.Q.C. cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do anh V.Q.C. điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.