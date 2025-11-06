Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định tạm dừng tiếp nhận tàu bay tại Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát từ chiều 6/11 khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Sân bay Phù Cát (Gia Lai) tạm dừng tiếp nhận tàu bay từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11. Sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk) dừng từ 15h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11.

Sân bay Chu Lai (Đà Nẵng) tạm dừng từ 20h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11. Sân bay Pleiku tạm dừng từ 21h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11. Sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dừng từ 22h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11.

Trong thời gian này, các sân bay được dự báo có gió mạnh cấp 6-11, giật cấp 8-13 kèm mưa to, tầm nhìn giảm mạnh.

5 sân bay tạm ngừng tiếp nhận tàu bay do bão Kalmaegi (Ảnh: DT).

Các hãng hàng không trong nước thông báo hủy hàng loạt chuyến bay từ Hà Nội, TPHCM đi tới các sân bay trên trong ngày 6/11. Ngoài ra, nhiều chuyến bay phải điều chỉnh thời gian cất hạ cánh, sớm hoặc muộn hơn so với lịch trình.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.