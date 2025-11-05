Hàng loạt thủy điện xả điều tiết để “chạy đua” với bão Kalmaegi

Chiều 5/11, chủ đầu tư hồ thủy điện Sông Tranh 2 thông báo tiếp tục vận hành hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ 169m trước 22h ngày 6/11. Tổng lưu lượng điều tiết về hạ du dự kiến 220-2.000m3/s, tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.

Chủ hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 cũng thông báo tăng lưu lượng điều tiết qua tràn để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất 251,5m trước 22h ngày 6/11.

Thủy điện Sông Tranh 2 xả điều tiết (Ảnh: Công Bính).

Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành 16h ngày 5/11, lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến 150-1.000m3/s.

Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Avương cũng thông báo tiếp tục vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ 373m trước 22h ngày 6/11. Lưu lượng xả tràn dự kiến 100-1250m3/s.

Công ty thủy điện Sông Bung thông báo vận hành điều tiết hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ 217,5m trước 22h ngày 6/11 để dành dung tích phòng lũ cho hạ du trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Thời điểm bắt đầu xả lúc 20h ngày 4/11, lưu lượng xả điều tiết 200-1.500m3/s, tùy vào lượng nước về hồ.

Theo thông tin Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát chiều 5/11, hiện nay lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang dao động ở mức dưới báo động 1 đến dưới báo động 2, sông Hàn và Tam Kỳ đang xuống chậm ở mức dưới báo động 1.

Dự báo mưa lớn 24-48 giờ tới (từ trưa 6/11 đến ngày 7/11) tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa tại các xã, phường vùng đồng bằng và trung du phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phía nam phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía bắc phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 120mm/3h.

Cảnh báo các ngày 6-8/11, lũ trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức dưới báo động 2 đến báo động 3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức dưới báo động 2 đến trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.