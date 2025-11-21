Chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đọc lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ mấy ngày qua, đồng bào các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với các đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng.

Thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm hàng chục người chết và mất tích; trên 52.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 167 nhà hư hỏng, hơn 13.000ha hoa màu và trên 2.000ha cây lâu năm bị ngập, hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, nhiều xã vẫn còn bị cô lập; đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do một số nơi đất đá sạt lở nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân, tất cả đặt mục tiêu an toàn cho nhân dân, lo cho dân có cái ăn, nước uống, quần áo là trên hết...

"Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài", bà Bùi Thị Minh Hoài nêu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ các đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (Ảnh: Tiến Đạt).

Với trách với trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hôm nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát động đợt vận động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ".

Thay mặt Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài tha thiết kêu gọi: Các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động.

Các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và đặc biệt, mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường.

Mỗi tấm lòng, sự sẻ chia dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, đảm bảo đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại lễ phát động, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên tới trên 112,6 tỷ đồng.

Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ủng hộ số tiền 40 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ủng hộ số tiền 12 tỷ đồng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng.

Bộ Công an ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ số tiền 4 tỷ đồng; Viện kiểm sát nhân dân ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng; Bộ Xây dựng ủng hộ số tiền 1,1 tỷ đồng…