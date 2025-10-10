Gia Lai lập đoàn y bác sĩ chi viện các tỉnh phía Bắc

Ngày 10/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã cử 62 y, bác sĩ và hỗ trợ 4 tỷ đồng đến các tỉnh phía Bắc đang bị ngập lụt sau bão số 11.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 4 địa phương đang bị thiệt hại nặng trong bão lũ là Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh này đã thành lập đoàn gồm 62 y, bác sĩ từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các trung tâm y tế trong tỉnh chi viện ra Thái Nguyên và Cao Bằng.

Nhiều hàng hoá, thuốc thiết yếu được đóng và vận chuyển đến các tỉnh bị ảnh hưởng sau bão (Ảnh: Chí Anh).

Nhiệm vụ của đoàn y, bác sĩ là phối hợp ngành y tế 2 tỉnh để thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc, truyền thông giáo dục sức khỏe sau lũ.

Hưởng ứng chiến dịch "Chung tay vượt lũ" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, từ ngày 2 đến 9/10, các tổ chức thiện nguyện và người dân ở tỉnh Gia Lai đã chung tay quyên góp hơn 28 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống, sữa, gia vị, quần áo.

Người dân Gia Lai đã chung tay quyên góp hơn 28 tấn hàng hóa (Ảnh: Chí Anh).

Số hàng hóa, nhu yếu phẩm trên được các tình nguyện viên sắp xếp thành 1.000 suất quà và sẽ gửi đến bà con các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đang vận động và tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, nhóm thiện nguyện, người dân để tổ chức những chuyến hàng tiếp theo đến hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng do bão lũ.