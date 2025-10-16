Hơn 4 tiếng đối mặt dòng lũ cuồn cuộn đổ về từ núi Bạch Mã

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến chiều 16/10, một số khu vực trũng thấp tại thôn Hòa Mậu, xã Phú Lộc, thành phố Huế tiếp tục bị ngập úng cục bộ. Dù dòng nước lũ đã giảm mạnh nhưng người dân không khỏi lo lắng khi mưa lớn vẫn chưa ngớt.

Một người dân sống gần khu vực thác Nhị Hồ và suối Khe Su, thuộc địa bàn thôn Hòa Mậu cho biết trong khoảng thời gian 8h-13h cùng ngày, nước lũ từ trên đỉnh Bạch Mã cuồn cuộn đổ về các khu dân cư bên dưới.

Một số khu vực thấp trũng tại thôn Hòa Mậu, xã Phú Lộc, thành phố Huế, vẫn bị ngập cục bộ (Ảnh: Vi Thảo).

Nước lũ nhanh chóng gây ngập úng, tràn vào trường học, nhà dân ở nhiều thôn của xã Phú Lộc. Các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, đường liên thôn, liên xã bị ngập sâu, chia cắt.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng giăng dây, cắm biển cảnh báo tại các đoạn ngập sâu, khu vực nước chảy xiết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Xã Phú Lộc cũng huy động cán bộ, công chức và lực lượng tại các thôn, khu phố, với tổng số gần 450 người cùng phương tiện sẵn sàng tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai diễn biến bất lợi.

Nước lũ từ núi Bạch Mã đổ về địa bàn thôn Hòa Mậu trong sáng nay (Ảnh: Vũ Linh).

Theo ông Hiệp, trong sáng cùng ngày, toàn bộ học sinh trên địa bàn xã Phú Lộc đã được nghỉ học.

Chiều nay, khi nước lũ rút, một số trường học ở khu vực cao ráo đã cho học sinh đến lớp trở lại. Tuy nhiên, chính quyền xã yêu cầu phải có phụ huynh đưa đón để bảo đảm an toàn.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, do ảnh hưởng của rãnh thấp, trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa từ 19h ngày 15 đến 13h ngày 16/10 phổ biến 50-150mm, có nơi cao hơn như Rào Trăng 204mm, Đỉnh Bạch Mã 450mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã 457mm.

Tại xã Phú Lộc có 161 hộ dân bị ngập lụt do mưa lớn, với mức ngập sâu 0,3-0,8m. UBND xã đã di dời 4 hộ, với 11 khẩu ở vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, chính quyền địa phương cũng đã di dời 5 hộ dân, với 14 nhân khẩu ở sát khu vực bờ sông Bù Lu đến nơi an toàn.

Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phú Lộc bị ngập cục bộ vào trưa 16/10 (Ảnh: UBND xã Phú Lộc).

Ngoài ra, vào lúc 7h ngày 16/10, trên địa bàn xã Bình Điền đã xảy ra dông lốc, khiến một nhà dân bị tốc mái 50%. UBND xã đã cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ chiều 16 đến hết ngày 19/10, trên khu vực đất liền thành phố có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày liên tục.

Đợt mưa lớn có thể kéo dài đến những ngày cuối tháng 10. Tổng lượng mưa trong khoảng thời gian ngày 16-25/10 phổ biến 400-600mm, có nơi trên 800mm.