Sau sự cố cầu Ghềnh, khách kẹt ở ga Sài Gòn chuyển qua đi máy bay, xe khách

Ngày 6/3, sự cố tàu hàng đâm cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai khiến đường ray bị ảnh hưởng, tuyến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn. Nhiều hành khách tại TPHCM có chuyến tàu khởi hành trong ngày phải thay đổi hành trình.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại ga Sài Gòn, nhiều hành khách bị gián đoạn hành trình phải ngồi chờ tại nhà ga. Một số người nằm trên ghế ở sảnh chờ để nghỉ ngơi vì chuyến tàu chậm nhiều giờ. Họ chờ đến tối để tiếp tục hành trình bằng cách đi tàu đến ga Dĩ An, sau đó được trung chuyển bằng xe buýt xuống Biên Hòa (Đồng Nai).

Hành khách nằm chờ tại ga Sài Gòn chiều 6/3 (Ảnh: An Huy).

Có mặt tại ga Sài Gòn, bà Yến (44 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết, bà đặt vé tàu khởi hành lúc 10h15 từ ga Sài Gòn. Tuy nhiên, khi đến ga Dĩ An, bà nhận thông báo cầu Ghềnh hư hỏng do tai nạn nên chuyến tàu bị hủy.

Bà cùng nhiều hành khách khác phải quay lại ga Sài Gòn chờ đợi. Nhà ga thông báo nếu khách không tiếp tục đi tàu sẽ được hoàn tiền vé. Trường hợp muốn tiếp tục hành trình, hành khách sẽ khởi hành vào tối nay. Mọi người đi tàu đến ga Dĩ An rồi được trung chuyển bằng xe buýt xuống Đồng Nai để đi tiếp.

“Tôi chọn phương án tiếp tục đi tàu và chờ tại ga đến tối để khởi hành. Sự cố khiến nhiều công việc dự định thực hiện vào cuối tuần ở Khánh Hòa bị ảnh hưởng”, bà Yến chia sẻ.

Trong khi đó, ông Đỗ Công Tâm (62 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết, ông đi xe khách từ quê vào TPHCM để khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình vào lúc 4h sáng nay. Sau khi khám xong, ông đặt vé tàu online về lại quê, chuyến khởi hành lúc 13h10.

Tuy nhiên, khi đến ga vào trưa cùng ngày, ông mới biết chuyến tàu bị hủy do sự cố hư hỏng cầu Ghềnh. Ông được nhà ga hoàn tiền vé và chuyển sang mua vé xe khách khởi hành vào tối cùng ngày.

Ông Tâm chuyển sang đi xe khách sau sự cố cầu Ghềnh (Ảnh: An Huy).

“Sáng nay tôi mua vé tàu 650.000 đồng về Nha Trang nhưng chuyến bị hủy, nên chuyển sang mua vé xe khách 450.000 đồng. Đây là sự cố không ai mong muốn nên tôi cũng chia sẻ với nhà ga”, ông Tâm nói.

Tương tự, bà Hải Hà (43 tuổi, quê Hà Nội) có chuyến tàu khởi hành từ ga Dĩ An lúc 11h26 cùng ngày đi Hà Nội. Tuy nhiên, chuyến tàu bị hủy, bà được trung chuyển trở lại ga Sài Gòn và chờ người nhà đến đón.

Bà Hà cho biết đã đặt vé máy bay về Hà Nội hai ngày sau đó. “Tôi được nhà ga hoàn đủ tiền vé tàu là 1,1 triệu đồng. Sau đó tôi mua vé máy bay hết 900.000 đồng và chờ ngày khởi hành. Sự cố xảy ra gần cuối tuần nên công việc của tôi ở Hà Nội không bị ảnh hưởng nhiều”, bà Hải Hà nói.

Khu vực cầu Ghềnh bị hư hỏng sau tai nạn (Ảnh: A.H.).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, sau sự cố tàu hàng va chạm với cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã ngừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6/3.

Đối với các đoàn tàu khách qua khu vực này, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại.

Các tàu xuất phát từ ga Sài Gòn gồm SE4, SE2, SNT2 sẽ chuyển tải tại ga Dĩ An. Các tàu SE7, SE5, SPT1 và SE11 đến ga Biên Hòa cũng được chuyển tải bằng đường bộ. Theo đại diện ngành đường sắt, khoảng 1.500 hành khách phải chuyển tải trong ngày 6/3.