Người cha ngã quỵ khi con gái và cháu ngoại tử vong trong vụ cháy ở TPHCM

Ngày 24/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm hai mẹ con tử vong tại quán cơm chay ở đường Phạm Đăng Giảng.

Danh tính 2 nạn nhân là bà N.T.M.T. (SN 1978, chủ quán cơm) và N.T.T.Q. (SN 2017, con gái bà T.).

Nỗ lực cứu người nhưng không thành

Hướng đôi mắt thất thần nhìn về phía nhà hàng xóm, bà Lê Thị Thu Sương (SN 1986, ngụ phường Bình Hưng Hòa) vẫn chưa tin về sự ra đi đột ngột của mẹ con bà T..

Tối 23/3, thấy hàng xóm hô hoán cháy, bà Sương chạy ra thì thấy hỏa hoạn xuất phát từ quán ăn của bà T.. Lúc này, cửa nhà của bà T. đã đóng bên trong, nhiều người dân tìm cách phá cửa, dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bén nhanh, tạo nên cột khói cao, kèm theo tiếng nổ.

“Ai cũng cố gắng tìm cách để cứu mẹ con bà T. nhưng cửa khóa trong nên đành bất lực. Lúc đó, tôi gọi điện thoại với hy vọng 2 mẹ con bà T. không có ở nhà, nhưng không thấy ai nghe máy làm tôi đứng ngồi không yên”, bà Sương nhớ lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Lê Trai).

Khi bà Sương nghe một người hàng xóm nói hai mẹ con bà T. đã thoát ra ngoài an toàn bằng cửa sau, bà Sương bừng lên hy vọng, chạy vòng con hẻm ra sau nhà để tìm. Nhưng đến nơi, bà phát hiện căn nhà không có thêm cánh cửa nào cả.

Khi lửa được dập tắt, cảnh sát tìm thấy thi thể 2 mẹ con bà T. và đưa về nhà xác, bà Sương gần như suy sụp, rơi nước mắt tiếc thương cho gia đình người hàng xóm.

Bà Sương cho biết, bà T. thuê căn nhà trên đường Phạm Đăng Giảng để bán đồ ăn chay được khoảng 5 năm. Do con của bà Sương bằng tuổi và học cùng cháu Q., nên 2 nhà cũng hay qua lại, tâm sự.

“Mỗi ngày, bà T. bán đồ ăn tới khoảng 8h30 thì dọn dẹp, cùng con gái lên gác lửng ngủ. Bà T. sống hiền lành, hòa đồng nên hàng xóm yêu mến”, bà Sương nhận xét về người phụ nữ xấu số.

Không có phép màu

Nhận tin dữ trong đêm, nhiều người thân bà T. liền chạy đến hiện trường với hy vọng không có chuyện xấu xảy ra với hai mẹ con. Hiện trường đám cháy được phong tỏa từ xa, những người thân đứng bên ngoài cầu nguyện.

Trong số đó, ông Tâm (SN 1957, cha ruột bà T.) không kìm được nước mắt, hướng về quán cơm chay, nơi con gái và cháu ngoại của ông còn ở trong.

Ông cho biết, nhà ông cách quán cơm chay của con gái khoảng 3km. Khoảng 22h ngày 23/3, ông được hàng xóm báo tin quán cơm bốc cháy nên vội vã chạy đến. Khi đến nơi, toàn bộ khu vực đã bị cảnh sát phong tỏa để làm nhiệm vụ, những người không phận sự không được vào bên trong.

Ông thấp thỏm, đứng ngồi không yên, lân la hỏi han từng hàng xóm, cán bộ công an tại hiện trường về tin con gái và cháu ngoại. Khi nghe họ còn mắc kẹt ở bên trong căn nhà, ông lặng người, liên tục chắp tay mong hai mẹ con tai qua nạn khỏi.

Ông Tâm bật khóc khi nghe tin con gái và cháu ngoại tử vong (Ảnh: Hoàng Hướng).

Suốt nhiều giờ đồng hồ, người đàn ông đứng từ xa dõi mắt vào hiện trường, mong đợi tin tốt. Thế nhưng, chẳng có phép màu nào xảy ra. Khi hai xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân đi qua trước mặt, người cha lúc này ngã quỵ, bật khóc.

“Thường ngày, tôi hay qua phụ chở rau cho con gái bán ăn. Sáng nay, tôi cũng ở đó đến gần trưa mới về. Không ngờ, chỉ một vụ cháy mà đã cướp đi sinh mạng của con gái và cháu tôi”, ông Tâm nghẹn giọng.