Thêm đường nối Biên Hòa với cao tốc TPHCM - Long Thành gần 5.900 tỷ đồng

Ngày 10/11, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hương lộ 2 (từ trung tâm tỉnh Đồng Nai đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) theo hình thức PPP. Tuyến Hương lộ 2 dài khoảng 15,5km.

Hương lộ 2 sẽ kết nối với cầu Vàm Cái Sứt đã cơ bản xây xong (Ảnh: Hải Long).

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, tổng mức đầu tư dự án gần 5.900 tỷ đồng, gồm chi phí bồi thường, tái định cư và lãi vay. Dự án thực hiện theo hình thức PPP, trong đó phần vốn ngân sách được thanh toán từ nguồn thu đấu giá đất. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai.

Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Donacoop lập. Thời gian thi công dự kiến từ năm 2025 đến 2028.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Thành phần 1: bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hương lộ 2 (đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), tổng vốn gần 574 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công của tỉnh. Thành phần 2: xây dựng tuyến Hương lộ 2 (cùng đoạn nêu trên) với tổng vốn hơn 5.315 tỷ đồng, theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán từ ngân sách Nhà nước.

Dự án nhằm hoàn chỉnh trục Hương lộ 2 nối từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh.