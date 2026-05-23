Đồng Nai chuẩn bị loạt dự án mở lối vào hướng Đông Bắc sân bay Long Thành

UBND thành phố Đồng Nai vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tiến độ triển khai các dự án kết nối sân bay Long Thành. Trong đó, thành phố nêu phương án kết nối cửa ngõ Đông Bắc sân bay với các tuyến đường tỉnh, đường vành đai và cao tốc.

Theo quy hoạch, cổng Đông Bắc sân bay Long Thành sẽ kết nối với các trục giao thông lớn như Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây... Cửa ngõ này cũng là điểm đầu vào của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Quy hoạch các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành từ hướng Đông Bắc (Đồ họa: Ngọc Tân).

Hiện tại, sân bay Long Thành chỉ có một hướng kết nối duy nhất là cổng Tây Nam thông qua tuyến đường T1. Tuyến đường này kết hợp với tuyến T2 sẽ giúp dòng phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 25C và quốc lộ 51 đi vào sân bay.

Để phát huy thêm hiệu quả kết nối sân bay về phía cổng Đông Bắc, TP Đồng Nai đã triển khai lập hồ sơ đầu tư tuyến đường ĐT 769E, dự kiến khởi công trong quý IV/2026. Đây là tuyến đường đấu thẳng vào đường trục chính của sân bay.

Đồng thời, thành phố cũng đã lập hồ sơ đầu tư 3 tuyến đường tỉnh khác là ĐT 770B, ĐT 773 và ĐT 769, dự kiến khởi công trong quý II.

Để khai thác đồng bộ tuyến ĐT 769E với đường trục chính trong sân bay, Bộ Xây dựng đã đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát tổng thể phương án tổ chức giao thông kết nối, nghiên cứu đầu tư hoàn thiện 1,9km còn lại của tuyến đường trục chính trong giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành.

Đến nay, lối ra hướng Đông Bắc của sân bay Long Thành vẫn là đất trống (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong diễn biến liên quan, UBND TP Đồng Nai cũng đã kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án nút giao giữa đường ĐT 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hợp đồng BT.

Nút giao này khi được đầu tư đồng bộ sẽ tạo nền tảng hình thành không gian phát triển mới, mở rộng biên độ thu hút đầu tư chiến lược và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững cho khu vực phía Đông Nam TP Đồng Nai (cửa ngõ Đông Bắc sân bay Long Thành).

Với thiết kế dạng trumpet kép, nút giao dự kiến kết nối đồng thời 3 tuyến đường gồm ĐT 770B, ĐT 769E và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo UBND TP Đồng Nai, việc hình thành hướng kết nối mới cho sân bay Long Thành sẽ giúp tránh tình trạng tất cả phương tiện tập trung tại tuyến T1, T2, quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, gây quá tải giao thông.