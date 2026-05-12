Đồng Nai quy hoạch khu đô thị phía Tây sân bay Long Thành rộng hơn 6.300ha

Ngày 12/5, UBND thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía tây sân bay Long Thành.

Theo quyết định, phạm vi khu vực lập quy hoạch hơn 6.318ha, gồm một phần phường Long Thành, xã Phước Thái, xã Long Phước. Cụ thể, phía bắc giáp đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; phía nam giáp cao tốc Bến Lức - Long Thành; phía đông giáp sân bay Long Thành, phường Long Thành và xã Long Phước; phía tây giáp phường Nhơn Trạch, xã Phước An. Khu vực trên hiện có hơn 61.000 người, theo dự báo thực hiện quy hoạch đến năm 2045 khoảng từ 400.000 đến 450.000 người.

Khu vực xã Long Phước được quy hoạch thành khu đô thị phía Tây sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND thành phố Đồng Nai, mục tiêu quy hoạch để tạo lập không gian và sử dụng đất hiệu quả trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển các ngành kinh tế trọng tâm; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Cùng với đó, cụ thể hóa định hướng phát triển theo tầm nhìn vùng đô thị sân bay Long Thành, phục vụ công tác quản lý và đầu tư xây dựng. Hình thành khu đô thị cửa ngõ hiện đại; tối ưu hóa khai thác hạ tầng động lực bảo đảm kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành và các tuyến đường vành đai, cao tốc, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành...

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Thời gian dự kiến hoàn thành việc lập quy hoạch 9 tháng kể từ khi lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định quy hoạch. UBND thành phố Đồng Nai là cơ quan phê duyệt quy hoạch; Sở Xây dựng thẩm định quy hoạch và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố được giao cơ quan tổ chức lập quy hoạch.