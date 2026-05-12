Thống nhất hướng tuyến 2 dự án đường sắt kết nối sân bay Long Thành

Ngày 12/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà và Sở Xây dựng thành phố đã khảo sát thực tế, làm việc với Sở Xây dựng TPHCM, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cùng Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành (thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) để nghe báo cáo phương án hướng tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, các bên cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến của 2 dự án metro đoạn từ quốc lộ 51 vào khu vực nhà ga bên trong sân bay Long Thành, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai (thứ 2 từ bên trái qua) cùng các Sở, ban ngành 2 địa phương khảo sát vị trí hướng tuyến metro tại sân bay Long Thành (Ảnh: Phú Việt).

Theo quy hoạch, khu vực sân bay Long Thành có 3 tuyến đường sắt lớn gồm: Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cùng dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Các tuyến này được định hướng đầu tư dọc theo quỹ đất trống giữa trục đường chính sân bay Long Thành, đồng thời xây dựng hệ thống nhà ga để kết nối trực tiếp với ga hành khách của sân bay.

Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, ACV đã thống nhất với Bộ Xây dựng về phương án hướng tuyến, vị trí ga và kết nối hạ tầng. Riêng 2 dự án đường sắt, thành phố Đồng Nai và TPHCM đã thống nhất nguyên tắc bố trí không gian tuyến đi vào sân bay.

Theo đó, tuyến metro kéo dài Bến Thành - Suối Tiên do thành phố Đồng Nai triển khai sẽ đi bên trái tuyến đường T1 theo hướng từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành. Trong khi đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi bên phải tuyến T1 để kết nối vào khu vực nhà ga hành khách. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đã làm việc với ACV và các đơn vị liên quan về hướng tuyến của các dự án metro.

Theo ông Hồ Văn Hà, mục tiêu của thành phố Đồng Nai là hình thành tuyến metro kết nối xuyên suốt từ sân bay Long Thành đến ga Bến Thành. Theo định hướng khai thác, mỗi đoàn tàu sẽ không quá 6 toa. Ban ngày, tàu có thể dừng tại nhiều ga để phục vụ hành khách, trong khi ban đêm sẽ ưu tiên chạy nhanh, chỉ dừng tại một số ga chính nhằm rút ngắn thời gian di chuyển. Mục tiêu là thời gian đi từ sân bay Long Thành về ga Bến Thành chỉ khoảng hơn 30 phút.

Theo đề xuất, dự án kéo dài tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 60.261 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2029.

Công nhân khảo sát địa chất dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND thành phố Đồng Nai, việc kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ quá trình khai thác song song hai sân bay trong tương lai. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, nơi đây sẽ chia sẻ lượng hành khách và hàng hóa rất lớn với sân bay Tân Sơn Nhất.

Do đó, ngoài các dự án metro, địa phương cũng đang thúc đẩy nghiên cứu đầu tư hàng loạt công trình giao thông liên vùng khác như đường và hệ thống cầu liên vùng nhằm rút ngắn thời gian di chuyển giữa TPHCM và sân bay Long Thành.