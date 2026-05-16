6 gói thầu tại sân bay Long Thành bị đội chi phí hàng trăm tỷ đồng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), yêu cầu tiếp tục phối hợp xử lý khó khăn về nguồn cung, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng phục vụ dự án sân bay Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, qua rà soát và làm việc trực tiếp với ACV cùng các nhà thầu, những khó khăn liên quan đến nguồn cung nhiên liệu, vật liệu cho dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm giải quyết.

Công trường dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Do đó, ACV cần tiếp tục chủ động rà soát nhu cầu vật liệu, nhiên liệu theo từng giai đoạn; phối hợp với nhà chức trách Đồng Nai và các doanh nghiệp cung cấp xăng dầu trong trường hợp xảy ra thiếu hụt nguồn cung.

Đối với thành phố Đồng Nai, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật chỉ số giá sát thực tế khu vực dự án, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định; đồng thời tiếp tục ưu tiên bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu cho các gói thầu tại dự án sân bay Long Thành.

Trước đó, tổ công tác liên ngành của Bộ Xây dựng đã họp để xử lý vướng mắc về vật liệu cho sân bay Long Thành. Báo cáo kết quả làm việc, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, ACV phản ánh tình trạng hạn chế nguồn cung đá, cát, cấp phối đá dăm, bê tông nhựa, bê tông thương phẩm và thép xây dựng.

ACV cũng cho biết, sự kiện xung đột Trung Đông từ ngày 28/2 đã khiến giá năng lượng tăng mạnh. Theo báo cáo, nhiên liệu xăng, dầu diesel tăng từ 68% đến 132%, bê tông nhựa tăng từ 50% đến 120%, làm chi phí thực hiện các gói thầu tăng đáng kể. Riêng 6 gói thầu (4.7, 4.8, 4.12, 7.8, 7.8a và 11.5) ước tính tăng chi phí khoảng 546 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thị sát công trường sân bay Long Thành hôm 14/5 (Ảnh: Phước Tuần).

Ngoài ra, ACV còn phản ánh việc công bố giá vật liệu tại địa phương có thời điểm chưa kịp thời; một số nhà cung cấp yêu cầu thanh toán ngay hoặc đặt cọc 100%, gây áp lực dòng tiền cho nhà thầu. Chi phí sinh hoạt, vận hành tăng cao cũng khiến giá nhân công tăng từ 6% đến 40%.

Tại cuộc họp của tổ công tác liên ngành, đại diện Sở Xây dựng Đồng Nai khẳng định địa phương đã kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, số lượng công trình lớn nên việc xác định giá vật liệu đến chân công trình gặp nhiều khó khăn (theo nguyên tắc, địa phương thực hiện công bố giá vật liệu tại nơi sản xuất, khai thác).

Về biến động giá nhiên liệu, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, hiện đã có hướng dẫn về cách tính giá ca máy khi điều chỉnh giá nhiên liệu, nếu áp dụng đúng công thức sẽ giải quyết được vướng mắc về chi phí máy.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đánh giá việc rà soát trữ lượng, phân bổ các mỏ vật liệu phục vụ dự án cơ bản đáp ứng nhu cầu, không phát sinh khó khăn lớn về nguồn cung.

Theo đánh giá của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, khó khăn hiện nay của dự án chủ yếu đến từ biến động giá xăng dầu khiến chi phí vận chuyển tăng, kéo theo giá vật tư, vật liệu tăng và ảnh hưởng đến tài chính của các nhà thầu thi công.

Cơ quan này đề nghị ACV rà soát điều kiện hợp đồng, đối chiếu các quy định hiện hành để làm việc với nhà thầu về phương án điều chỉnh hợp đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án.