Dự án thoát nước gần 1.800 tỷ đồng cho sân bay Long Thành

Sở Tài chính thành phố Đồng Nai vừa có báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1). Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.270 tỷ đồng, được điều chỉnh lên gần 1.800 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2025, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) phê duyệt đầu tư dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1). Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo tiêu thoát nước từ sân bay Long Thành ra suối Bưng Môn và suối Đá Vàng.

Trong đó, tuyến suối Bưng Môn thoát nước cho hồ điều hòa số 2 và hồ điều hòa số 3 của sân bay Long Thành (đã được xây dựng); tuyến suối đá Vàng tiêu thoát cho hồ điều hòa số 4 và hồ số 5 của sân bay.

Bên cạnh đó, dự án còn đảm bảo tăng cường tiêu thoát nước cho lưu vực xung quanh các suối ven sân bay Long Thành và các tuyến suối lân cận.

Theo đánh giá, tốc độ đô thị hóa nhanh tại phường Long Thành làm gia tăng diện tích bê tông hóa, giảm khả năng hấp thụ nước của đất, và gây quá tải hệ thống thoát nước hiện nay.

Hệ thống thoát nước sân bay Long Thành dài khoảng 19km; tổng vốn đầu tư dự án sau điều chỉnh là 1.796 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 1.200 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách thành phố Đồng Nai chi.

Theo Sở Tài chính thành phố Đồng Nai, dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do nhu cầu diện tích sử dụng đất tăng khoảng 22ha. Chi phí bồi thường, tái định cư cũng tăng khoảng 524,4 tỷ so với chủ trương được duyệt.

Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2026.