Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dự kiến có thêm nút giao kết nối TP Đồng Nai

UBND TP Đồng Nai đang xúc tiến đầu tư nút giao giữa đường ĐT 770B và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Công trình được kỳ vọng giúp tăng cường kết nối cho Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, đồng thời mở thêm hướng tiếp cận sân bay Long Thành.

Nút giao nằm trên tuyến cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý nên UBND TP Đồng Nai kiến nghị bộ xem xét, thống nhất giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án theo quy định.

Vị trí nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường ĐT 770B (Đồ họa: Trịnh Ngà - Ngọc Tân).

Theo đề xuất, nút giao ĐT 770B - cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được xây dựng tại xã Xuân Quế. Công trình được nghiên cứu theo dạng nút giao khác mức liên thông kiểu trumpet kép; triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 704 tỷ đồng; thời gian triển khai từ năm 2026 đến 2028. TP Đồng Nai dự kiến hoàn thiện thủ tục pháp lý và quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 8; triển khai giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2026-2027 và thi công, hoàn thành công trình trong năm 2028.

Địa phương đánh giá nút giao này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, đồng thời hình thành thêm hướng kết nối mới tới sân bay Long Thành thông qua tuyến ĐT 769E đang được triển khai.

Trước đó, UBND TP Đồng Nai đã giao các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư để thi công dự án đường ĐT 770B.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai được giao khẩn trương triển khai dự án, ưu tiên thực hiện đoạn từ quốc lộ 51 qua Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp dài khoảng 7,7km; bảo đảm hoàn thành và thông xe kỹ thuật đoạn tuyến này chậm nhất vào tháng 6/2027.