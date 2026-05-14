Dự án sân bay Long Thành thiếu nhân lực, chỉ đạt 60% nhu cầu

Ngày 14/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn giám sát của Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng, thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án thành phần tại sân bay Long Thành và dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác đã kiểm tra các hạng mục quan trọng của sân bay Long Thành như 2 đường cất hạ cánh; nhà ga hành khách và tuyến đường kết nối sân bay Long Thành T1, T2.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi công nhân thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại công trường dự án sân bay Long Thành, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, theo quy hoạch, các tuyến đường bộ chính thực hiện nhiệm vụ kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM gồm các tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành; tuyến Vành đai 3 TPHCM và các tuyến đường 25B, 25C.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tuyến chính các dự án thành phần 2, 3. Dự án thành phần 1 cũng sẽ đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 5. Đối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, những hạng mục cuối đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9 tới.

Còn tuyến Vành đai 3 TPHCM, dự kiến thông xe toàn tuyến trong tháng 6 tới. Với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đang được thi công mở rộng quy mô từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Với dự án này, cơ bản sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, riêng hạng mục cầu Long Thành sẽ hoàn thành trong quý II/2027.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bìa phải) nghe báo cáo tiến độ thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, khi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành mở rộng, việc di chuyển từ trung tâm TPHCM đến sân bay Long Thành chỉ mất khoảng 30 phút. Đây cũng sẽ là trục giao thông chính đảm bảo nhu cầu di chuyển cho khoảng 75% sản lượng hành khách đến sân bay Long Thành di chuyển về TPHCM và ngược lại.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cũng chia sẻ thêm, nếu di chuyển từ khu vực xây dựng Trung tâm hành chính mới của TPHCM tại Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 30 phút.

Báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, ông Lê Anh Tuấn cho biết, với các tuyến giao thông đường bộ đã và đang được hoàn thiện xây dựng, cộng với các tuyến 25B, 25C đang được thành phố Đồng Nai triển khai đầu tư xây dựng, dự kiến cuối năm nay sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM.

Cũng tại buổi kiểm tra, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thông tin, hiện các gói thầu quan trọng của dự án đã được lập lại đường găng tiến độ để đảm bảo hoàn thành vào cuối năm. Riêng gói thầu thi công công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành hiện có khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công.

Công nhân thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết thêm, đối với các thiết bị phải đặt hàng từ nước ngoài, đến nay khoảng 95% số lượng thiết bị này đã được tập kết về công trường dự án. Trong đó, đã hoàn thành lắp đặt khoảng 80% số thiết bị được nhập về.

Chia sẻ về khó khăn, ông Vũ Phạm Nguyên An báo cáo đoàn giám sát, dự án đang gặp khó khăn về nhân lực, lao động và các nhà thầu gặp khó khi giá nhiên liệu tăng. Hiện, lao động thi công tại dự án sân bay Long Thành chỉ mới đáp ứng 60% nhu cầu. Từ đầu tháng 5, cơ quan chức năng cũng đã giải ngân kinh phí cho các nhà thầu, hiện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giải ngân, thanh toán cho các đơn vị còn lại.