Hiện trạng "trái tim" sân bay Long Thành trong giai đoạn thiếu nhân lực

Ngày 14/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn giám sát của Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng, thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án thành phần tại sân bay Long Thành và dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác đã kiểm tra các hạng mục quan trọng của sân bay Long Thành như 2 đường cất hạ cánh; nhà ga hành khách và tuyến đường giao thông.

Sau thời gian gặp khó khăn về hàng nghìn lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành nghỉ việc, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành vắng vẻ, đìu hiu hơn so với thời điểm cuối năm 2025.

Ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, cho biết, hiện các gói thầu quan trọng của dự án đã được lập lại đường găng tiến độ để đảm bảo hoàn thành vào cuối năm.

Tại gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành, công trình được xem là "trái tim" hiện có khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư, tư vấn giám sát và công nhân tham gia thi công.

Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, đến nay, khoảng 95% số lượng thiết bị nhập từ nước ngoài đã được tập kết về công trường dự án. Nhiều thiết bị chưa lắp đặt được che chắn, phủ bạt ở khu vực bên ngoài sân bay Long Thành.

Trong đó, các đơn vị thi công đã hoàn thành lắp đặt khoảng 80% số thiết bị được nhập về. Trong tháng 5, 100% thiết bị được nhà cung cấp vận chuyển đủ. Trong ảnh, hệ thống thiết bị băng chuyền tự động hành lý được lắp đặt xong.

Theo ghi nhận bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành, lượng lao động làm việc giảm nhiều, nhiều khu vực phủ bạt. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án sân bay Long Thành đang gặp khó khăn về 2 yếu tố: thiếu hụt nhân lực, lao động và giá nhiên liệu tăng.

Hiện, lao động thi công tại dự án sân bay Long Thành chỉ mới đáp ứng 60% nhu cầu cần tuyển. Việc địa bàn thành phố Đồng Nai có rất nhiều dự án hạ tầng trọng điểm thi công như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TPHCM khiến việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn.

Ngoài công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành, các gói thầu bên ngoài công trường như đường cất hạ cánh số 2, hạ tầng cảng, giao thông nội khu đang đẩy nhanh thi công trước mùa mưa.

Gói thầu đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành cũng đang đẩy nhanh thi công, nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm nay.

Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành Vũ Phạm Nguyên An cho biết, dự án thành phần 1 - các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước đã hoàn thành xây dựng; dự án thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay đã hoàn thành cơ bản xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ điện, phòng cháy chữa cháy, quản lý bay.

Theo Ban quản lý dự án, trong quá trình thi công vẫn còn gặp một số khó khăn như: vấn đề thanh toán, chậm thanh toán khối lượng thi công của chủ đầu tư cho các nhà thầu đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, việc huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng của nhiều nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công; việc chậm hoàn thành các hạng mục công trình ngoài trời trong khi mùa mưa sắp đến có thể kéo theo các hạng mục này tiếp tục chậm.

Theo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, công tác chuẩn bị nhân lực phục vụ vận hành khai thác sân bay cũng đã được triển khai suốt hai năm qua và hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, quản lý, vận hành sân bay lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, ACV đã thành lập chi nhánh sân bay Long Thành để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác, vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Dự án sân bay Long Thành được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015 với tổng vốn hơn 16 tỷ USD, quy hoạch gần 5.000ha tại Đồng Nai và chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2021-2026): triển khai trên 1.810ha, xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga công suất 25 triệu khách/năm, vốn hơn 109.000 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD). Cuối năm 2025, chủ đầu tư đã đón chuyến bay đầu tiên. Công trình dự kiến khai thác vào cuối năm nay.