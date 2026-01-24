Thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TPHCM

Ngày 24/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong ở khu nhà trọ tại phường Dĩ An.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, một người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang của dãy trọ.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đến hiện trường điều tra vụ việc, lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân là anh S.M.B. (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

Chị R.L.T.A. (38 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú tại dãy nhà trọ nói trên) cho biết, chị A. và anh B. có quan hệ tình cảm với nhau.

Tối 23/1, anh B. đến phòng trọ tìm chị A., người phụ nữ nghe giọng anh B. và nghĩ bạn trai đã say nên không mở cửa. Đến sáng hôm sau, mọi người phát hiện vụ việc nêu trên.