Ngắm linh vật ngựa "mã đáo thành công" gây sốt ở Hội Hoa Xuân TPHCM

TPHCM đang hối hả hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho Hội Hoa Xuân Tết Bính Ngọ 2026 tại Công viên Tao Đàn, dự kiến khai mạc vào ngày 12/2. Tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân những ngày qua là cụm linh vật ngựa đầy ấn tượng, hứa hẹn một mùa xuân rực rỡ và nhiều đổi mới.

Ngay từ những ngày này, cụm linh vật ngựa với ba gam màu đỏ, xanh, vàng nổi bật được lắp đặt tại cổng đường Trương Định đã trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm.

Ba linh vật được bố trí trên hệ khung uốn lượn, tạo cảm giác chuyển động liên tục, khỏe khoắn, mang ý nghĩa "mã đáo thành công" - biểu trưng cho may mắn, hanh thông và khởi đầu thuận lợi trong năm mới.

Chị Thu Thảo, một người dân đến sớm "check-in", chia sẻ: "Không khí Hội hoa xuân năm nay rất rộn ràng, khâu chuẩn bị công phu, quy mô tổ chức cũng hoành tráng hơn mọi năm. Tôi và các bạn tranh thủ đến check-in trước ngày khai mạc vì sợ đông đúc".

Hội Hoa Xuân Tết Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ 10/2 đến 21/2 (tức từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành).

Bên cạnh không gian thưởng hoa truyền thống, hội hoa xuân năm nay còn giới thiệu các mô hình nông nghiệp đô thị, mô hình trồng hoa - cây kiểng gắn với du lịch, nhằm quảng bá hình ảnh một TPHCM xanh, thân thiện đến du khách.

Điểm nhấn đặc biệt và mới lạ của Hội Hoa Xuân năm nay là chương trình diễu hành và trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế, lần đầu tiên xuất hiện sau hơn 45 năm tổ chức.

Hoạt động này hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo, tạo sự khác biệt rõ rệt so với các kỳ hội hoa xuân trước đây vốn chủ yếu trưng bày hoa cảnh và tiểu cảnh tĩnh.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Hội Hoa Xuân lần thứ 46 tiếp tục khẳng định vị thế là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của TPHCM, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng bứt phá của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Lễ khai mạc Hội hoa xuân sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 12/2 (25 Tết). Để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) sẽ điều chỉnh giao thông trên đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) từ 15h đến 21h cùng ngày. Người dân có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Trương Định - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám để di chuyển sang các hướng khác.