Ngắm dàn linh vật độc đáo ở đường hoa "khu nhà giàu" TPHCM

Chỉ còn vài giờ nữa, Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 (phường Tân Hưng, TPHCM) với chủ đề “Xuân gắn kết” sẽ chính thức mở cửa đón khách. Đường hoa năm nay mang thông điệp mạnh mẽ về sự trỗi dậy và khát vọng vươn xa của TPHCM trong kỷ nguyên mới, đặc biệt sau cột mốc sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính.

Linh vật chính của đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 cao 4,5m, được tạo hình từ những khối đa giác hiện đại, đứng hiên ngang bên lũy tre làng truyền thống. Hình tượng này gửi gắm thông điệp về một Việt Nam tự cường, vừa giữ vững bản sắc, vừa sẵn sàng cho những bước tiến nhảy vọt.

Tại khu vực "Xuân mãnh khởi", đàn ngựa 8 con (bát mã) kích thước thật làm từ vật liệu vân gỗ đang trong tư thế phi nước đại. "Mã đáo thành công" không chỉ là lời chúc tài lộc mà còn biểu trưng cho sự đồng lòng, đoàn kết của cộng đồng cư dân và thành phố trong giai đoạn chuyển mình.

Hình tượng ngựa sắt trong tiểu cảnh "Xuân khải hoàn - Rạng danh non sông" gợi nhớ truyền thuyết Thánh Gióng được gia công tỉ mỉ, thể hiện hào khí hào hùng và sức mạnh nội tại của dân tộc trước vận hội mới.

Điểm nhấn đắt giá nhất của đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay là cụm tiểu cảnh trung tâm "Xuân gắn kết - Vững bước tương lai". Thiết kế lấy cảm hứng từ tuyến metro uốn lượn hiện đại, biểu tượng cho mạch máu giao thông huyết mạch, kết nối và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của đại đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không khí làm việc khẩn trương bao trùm cung đường Hồ Bán Nguyệt khi hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho một mùa xuân "gắn kết" đầy ý nghĩa.

Các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị đón khách tham quan.

Năm nay, đường hoa Phú Mỹ Hưng bài trí rất nhiều hoa hướng dương, một loài hoa tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe và may mắn.

Không gian đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay còn chú trọng yếu tố trải nghiệm tri thức. Khu vực trưng bày "Mạch nguồn văn hóa" được thiết kế cách điệu từ tre trúc, cung cấp thông tin thú vị về các giống ngựa quý, giúp du khách hiểu sâu hơn về người bạn đồng hành của con người trong lịch sử.

Mặc dù chưa mở cửa, nhiều cư dân trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã tranh thủ dạo bước, tận hưởng không gian thoáng đãng đặc trưng ven hồ trước khi dòng người đổ về sau giờ khai mạc đường hoa chiều hôm nay.

"Năm nào chị em chúng tôi cũng đến đường hoa Phú Mỹ Hưng để chụp ảnh Tết, du xuân. Không gian đường hoa bài trí rất khoa học, đẹp mắt và đặc biệt, linh vật ở đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nào cũng được mọi người trong nhóm chúng tôi đánh giá rất cao về mặt thẩm mỹ", bà Lê Thị Thúy Hồng (54 tuổi) chia sẻ.

Một du khách nước ngoài tản bộ trên đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng sẽ chính thức khai mạc vào 18h ngày 11/2 (tức 24 tháng Chạp) và mở cửa tự do đến hết ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Đây hứa hẹn là điểm du xuân không thể bỏ qua, nơi kết nối quá khứ - hiện tại và tương lai của một TP.HCM đang vươn mình mạnh mẽ.