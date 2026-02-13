Cháy quán bia, nam nhân viên 17 tuổi tử vong

Rạng sáng 13/2, vụ cháy xảy ra tại nhà hàng Duy (tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là V.T.K. (17 tuổi, quê xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), làm thuê tại nhà hàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h48 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận tin báo cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: T.M.).

Trung tâm chỉ huy đã điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp lực lượng điện lực và công an địa phương cắt điện, tổ chức chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự khu vực.

Đến khoảng 5h30, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người mắc kẹt bên trong đã tử vong.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung đông người.