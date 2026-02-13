"Bát mã truy phong" rực sáng bên bờ vịnh Hạ Long dịp Tết

Những ngày cận Tết, không gian bên bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) trở nên rộn ràng hơn khi cụm linh vật quy mô lớn dần lộ diện. Giữa quảng trường 30/10 rộng mở ở phường Hạ Long, 8 chú ngựa được tạo hình trong tư thế phi nước đại, thân vươn dài, bờm tung gió, mang đến cảm giác chuyển động mạnh mẽ nhưng vẫn hài hòa với vẻ yên ả của di sản thiên nhiên.

Thiết kế lấy cảm hứng từ biểu tượng “Mã đáo thành công”, gợi nhắc về tài lộc, sức mạnh và sự thăng tiến. Hướng chuyển động đồng loạt về phía trước của đàn ngựa như mở ra một hành trình mới, thể hiện tinh thần bứt phá và khát vọng phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong năm Bính Ngọ.

Trong khung cảnh trời nước giao hòa, hình ảnh những vó ngựa đang lao đi càng làm nổi bật vẻ lãng mạn đặc trưng của vùng vịnh Hạ Long.

Theo đơn vị thực hiện, mỗi linh vật cao từ 4,4m đến 5,7m, thân dài tới 7,4m và được bố trí trên mặt sàn rộng khoảng 95m2.

Các mô hình chế tác từ nhựa composite, nặng khoảng 400kg mỗi con. Từng chi tiết như ánh mắt, đường nét cơ thể hay lớp bờm đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm tái hiện thần thái sống động, tạo cảm giác vừa uy nghi vừa gần gũi với người xem.

Chia sẻ với báo chí về ý tưởng, anh Bùi Xuân Mạnh cho biết nhóm nghệ nhân mong muốn tạo nên một cụm linh vật không chỉ gây ấn tượng về quy mô mà còn lan tỏa năng lượng tích cực cho năm mới. Mỗi chú ngựa mang sắc thái riêng, song vẫn gắn kết trong tổng thể thống nhất, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và đồng lòng hướng tới thành công chung.

Quá trình thi công được triển khai gấp rút từ ngày 7/2 (tức 20 tháng Chạp) và dự kiến hoàn thành trong ngày hôm nay, 13/2 (tức 26 tháng Chạp). Đội ngũ thực hiện làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng thẩm mỹ của công trình.

Sự khẩn trương ấy càng làm tăng cảm giác mong chờ khi Tết đang đến rất gần, còn đàn ngựa dường như cũng đang “chạy đua” với thời gian để kịp hiện diện trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Khi hoàn thành, cụm linh vật không chỉ góp phần làm đẹp không gian đô thị mà còn tạo nên điểm dừng chân giàu cảm xúc cho người dân và du khách. Trong ánh sáng dịu của hoàng hôn trên vịnh, hình ảnh tám chú ngựa tung vó hướng ra biển lớn gợi nên một bức tranh vừa hùng tráng vừa nên thơ, nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện cùng vẻ đẹp trường tồn của thiên nhiên.

Giữa sắc xuân đang lan tỏa, “Bát mã truy phong” hiện lên như lời chúc về một năm hanh thông, may mắn và phát triển mạnh mẽ. Bên bờ di sản, đàn ngựa không chỉ biểu trưng cho chuyển động đi lên mà còn khơi dậy niềm tin, hy vọng và những ước mơ mới đang bắt đầu trên vùng đất giàu sức sống.

Ngoài cụm linh vật "Bát mã truy phong", cũng tại Quảng trường 30/10, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng “Xuân Di sản - Kỳ quan số” bên vịnh Hạ Long, kết hợp nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hiện đại phục vụ người dân, du khách dịp Tết.