Sân bay Tân Sơn Nhất ken đặc người đón Việt kiều về quê đón Tết

Khu vực sảnh chờ, đặc biệt là cửa đến A1 và A2 - những vị trí thuận tiện để quan sát hành khách luôn trong tình trạng đông nghịt người, các hàng ghế gần như không còn chỗ trống.

Các khung giờ cao điểm đón chuyến bay quốc tế thường diễn ra từ 22h đến 0h. Nhiều người đã có mặt tại sân bay hàng giờ đồng hồ trước khi máy bay hạ cánh.

Một số người còn di chuyển lên khu vực tầng lầu ga đến để nhìn qua gương ngóng chờ người thân.

Tại khu vực băng chuyền lấy hành lý, tình trạng ùn ứ cục bộ thường xuyên xảy ra khi có chuyến bay hạ cánh.

Những ánh mắt không ngừng hướng về cửa ra hoặc bảng thông tin các chuyến bay, chờ đợi khoảnh khắc người thân xuất hiện trong dòng người.

Theo nhân viên an ninh, ga quốc tế đã duy trì tình trạng đông đúc cả ngày lẫn đêm trong khoảng hai tuần trở lại đây. Đặc biệt, vào lúc 23h25, các chuyến bay từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... liên tục hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tạo nên một không khí nhộn nhịp.

Để dễ dàng nhận diện người thân giữa đám đông, nhiều gia đình đã xếp hàng sẵn trước cửa ra, thậm chí cầm theo bảng ghi tên.

Dù đã bước sang ngày mới, nhưng người dân chờ đợi vẫn tiếp tục nối dài, tất cả đều hướng về giây phút đoàn tụ.

Lực lượng an ninh túc trực để nhắc nhở người dân không đi vào lối đi của hành khách, nhằm tránh tình trạng chen chúc, hỗn loạn.

Sau mỗi chuyến bay hạ cánh là những cái ôm hôn nồng ấm, những nụ cười rạng rỡ, niềm vui mừng khôn xiết trong giây phút đoàn viên tại sân bay.

Dù thấm mệt sau chuyến bay dài, nhưng khi gặp được người thân, ai nấy đều cười nói rôm rả, quên hết mọi mệt mỏi. Hoàng Nam xúc động chia sẻ: "Cảm giác mong ngóng hàng giờ rồi thấy bóng dáng của người yêu sau thời gian xa cách khiến tôi bồi hồi, bao mệt mỏi tan biến".

Đối với gia đình Ngọc Mai (TPHCM), Tết Bính Ngọ 2026 là một cái Tết đoàn viên đặc biệt, khi bà và dì của cô đã trở về Việt Nam đón Tết sau nhiều năm định cư ở Mỹ.

Theo kế hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình 940 chuyến bay mỗi ngày trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, tương ứng 145.000 lượt khách. Con số này tăng 25% so với lịch bay hiện tại và tăng 7% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025. Ngày cao điểm nhất trước Tết Nguyên đán sẽ rơi vào 13 và 14/2 (26-27 tháng Chạp), với 1.015 chuyến bay mỗi ngày. Sau Tết, cao điểm là 22 và 23/2 (mùng 6-7 tháng Giêng), với 1.027 chuyến bay mỗi ngày.