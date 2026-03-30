Xác minh vụ nữ ca sĩ diện bikini ngâm mình tại Giếng Tiên
(Dân trí) - Loạt ảnh ca sĩ Juky San diện bikini ngâm mình tại khu vực Giếng Tiên (Gia Lai) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều. Chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.
Ngày 30/3, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) cho biết đã kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến việc một nữ ca sĩ được cho là đã tắm tại Giếng Tiên, thuộc làng chài Nhơn Lý, để có hướng xử lý theo quy định.
Theo lãnh đạo địa phương, trước đây, làng chài Nhơn Lý chưa có nước máy, cũng không có giếng khoan mà chỉ có một số giếng đào. Vì vậy, bà con đi tắm biển hay lao động từ biển về thường múc nước ngọt từ đây để xối rửa nước mặn trên cơ thể.
Khi du lịch phát triển, địa phương đã đầu tư xây kè đá, khoanh vùng khu vực có mạch nước ngọt chảy quanh năm, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, vừa giới thiệu cho du khách.
“Tại khu vực này có bảng thông tin và nội quy cấm người dân, du khách tắm trực tiếp trong giếng. Tuy nhiên, bảng đã bị sóng lớn đánh sập và chưa kịp khắc phục nên có thể nữ ca sĩ không nắm được quy định”, vị lãnh đạo cho biết.
Cũng theo lãnh đạo địa phương, nguồn nước tại đây chỉ dùng để xối rửa sau khi tắm biển, không phục vụ mục đích ăn uống.
Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh được cho là ca sĩ Juky San check-in nghi tại Giếng Tiên (khu thắng cảnh Eo Gió, Gia Lai), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Trong các bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện trang phục bikini, tạo dáng, thậm chí ngâm mình trực tiếp trong Giếng Tiên.
Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu ý thức vì tắm trực tiếp trong giếng, ảnh hưởng đến giá trị văn hóa của Giếng Tiên, trải nghiệm của nhiều du khách khác. Hành động này cũng được cho ảnh hưởng đến vệ sinh của nguồn nước.
Song, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng đây là hoạt động mang tính cá nhân, chưa có bằng chứng cụ thể về việc gây ô nhiễm nguồn nước, kêu gọi nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn.
Giếng Tiên là điểm đến nổi tiếng tại làng chài Nhơn Lý, gắn với truyền thuyết về nguồn nước ngọt “trời ban” xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Nhiều người dân và du khách dùng nguồn nước này để uống. Nơi đây không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa tâm linh đối với người dân địa phương.
Trưa 30/3, nữ ca sĩ Juky San chính thức lên tiếng về bộ ảnh bikini chụp tại Giếng Tiên vấp phải phản ứng từ dư luận, liên quan yếu tố văn hóa và môi trường. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả và người dân địa phương vì đã gây ảnh hưởng không mong muốn.
Theo Juky San, mục đích ban đầu của chuyến đi là ghi lại hình ảnh thiên nhiên, giới thiệu cảnh quan vùng biển Eo Gió. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ê-kíp đã lựa chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa tìm hiểu đầy đủ về yếu tố văn hóa, tín ngưỡng. Nữ ca sĩ cho biết tại thời điểm ghi hình, ê-kíp không nhận thấy các biển cảnh báo liên quan.
Nữ ca sĩ nhấn mạnh cô không trốn tránh trách nhiệm chỉ vì "không biết". Cô thừa nhận thiếu sót ở khâu chuẩn bị và chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến.