Xác minh vụ nữ ca sĩ diện bikini ngâm mình tại Giếng Tiên

Ngày 30/3, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) cho biết đã kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến việc một nữ ca sĩ được cho là đã tắm tại Giếng Tiên, thuộc làng chài Nhơn Lý, để có hướng xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo địa phương, trước đây, làng chài Nhơn Lý chưa có nước máy, cũng không có giếng khoan mà chỉ có một số giếng đào. Vì vậy, bà con đi tắm biển hay lao động từ biển về thường múc nước ngọt từ đây để xối rửa nước mặn trên cơ thể.

Cộng đồng mạng phẫn nộ cho rằng ca sĩ Juky San diện bikini ngâm mình tại khu vực Giếng Tiên là không thể chấp nhận được (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi du lịch phát triển, địa phương đã đầu tư xây kè đá, khoanh vùng khu vực có mạch nước ngọt chảy quanh năm, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, vừa giới thiệu cho du khách.

“Tại khu vực này có bảng thông tin và nội quy cấm người dân, du khách tắm trực tiếp trong giếng. Tuy nhiên, bảng đã bị sóng lớn đánh sập và chưa kịp khắc phục nên có thể nữ ca sĩ không nắm được quy định”, vị lãnh đạo cho biết.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, nguồn nước tại đây chỉ dùng để xối rửa sau khi tắm biển, không phục vụ mục đích ăn uống.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh được cho là ca sĩ Juky San check-in nghi tại Giếng Tiên (khu thắng cảnh Eo Gió, Gia Lai), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ca sĩ Juky San khẳng định không có ý định thiếu tôn trọng, báng bổ giá trị văn hóa địa phương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong các bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện trang phục bikini, tạo dáng, thậm chí ngâm mình trực tiếp trong Giếng Tiên.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu ý thức vì tắm trực tiếp trong giếng, ảnh hưởng đến giá trị văn hóa của Giếng Tiên, trải nghiệm của nhiều du khách khác. Hành động này cũng được cho ảnh hưởng đến vệ sinh của nguồn nước.

Song, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng đây là hoạt động mang tính cá nhân, chưa có bằng chứng cụ thể về việc gây ô nhiễm nguồn nước, kêu gọi nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Trưa 30/3, lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông đã đi kiểm tra khu vực Giếng Tiên và phát hiện bảng giới thiệu về giếng này bị sóng biển đánh sập (Ảnh: Thành Danh).

Giếng Tiên là điểm đến nổi tiếng tại làng chài Nhơn Lý, gắn với truyền thuyết về nguồn nước ngọt “trời ban” xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Nhiều người dân và du khách dùng nguồn nước này để uống. Nơi đây không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa tâm linh đối với người dân địa phương.