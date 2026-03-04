Đề xuất tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền làm 8 nhà dân cheo leo ở Đồng Nai

Ngày 4/3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về đề xuất xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc hạ cốt nền đường ở Đồng Nai khiến nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu tại xã Tân Lợi.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền (từ Km10+200 đến Km10+550) của dự án đường ĐT 753 để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực.

Nhà thầu thi công taluy dương tuyến đường ĐT 753 qua xã Tân Lợi, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng thời, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với UBND xã Tân Lợi khẩn trương có giải pháp di dời các hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Ngoài ra, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở pháp lý, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và nghiên cứu giải pháp thiết kế phù hợp nhằm đảm bảo sự ổn định, bền vững của công trình cũng như cảnh quan khu vực.

Theo Sở Xây dựng, đoạn tuyến có tình trạng hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 và xây dựng cầu Mã Đà, kết nối với sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và cảng Cái Mép - Thị Vải (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng ghi nhận đoạn thi công được báo chí phản ánh (từ Km10+200 đến Km10+550) đã hoàn thành phần móng cấp phối đá dăm, rộng khoảng 12-14m. Tại khu vực này, đơn vị thi công đang đào hạ mái taluy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Tại hiện trường, có 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công, với độ chênh cao giữa nền đường và nhà dân khoảng 5-10m.

Tuyến đường ĐT 753 qua xã Tân Lợi, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân 8 căn nhà nằm chênh vênh bên mép vực là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, chưa bàn giao đủ mặt bằng để tổ chức thi công toàn tuyến. Tuy nhiên, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã triển khai thi công trước tại đoạn này.

“Trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn, 8 hộ dân có nhà nằm sát phạm vi đào đã bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân”, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 (nối phường Đồng Xoài đến cầu Mã Đà) được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài khoảng 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước.

Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.