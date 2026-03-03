8 hộ dân cheo leo bên mép vực ở Đồng Nai sẽ được di dời

Ngày 3/3, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin, ngay sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có chỉ đạo kiểm tra, xác minh vụ việc 8 căn nhà ở xã Tân Lợi (Đồng Nai) chênh vênh bên vách đất dựng đứng sau khi hạ cốt nền đường ĐT 753, các đơn vị liên quan đã có buổi kiểm tra thực địa và họp đánh giá.

Đại diện Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, vị trí diện tích đất 8 hộ dân phản ánh trên thuộc phạm vi phải thu hồi đất để thực hiện mở rộng đường ĐT 753. Hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được UBND xã Tân Lợi và các đơn vị liên quan triển khai theo quy định.

Nhà dân chênh vênh bên mép vực sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền đường ĐT 753 (Ảnh: Hoàng Bình).

Đề cập nguyên nhân chậm di dời các hộ dân, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị liên quan và UBND xã Tân Lợi đang tiến hành áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân để phục vụ triển khai dự án. Tuy nhiên, do quá trình chỉnh sửa biểu mẫu các thửa đất chưa kịp thời nên dẫn đến tình trạng trên.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai, do yêu cầu tiến độ dự án giai đoạn gấp rút, nhà thầu đã tổ chức thi công những vị trí đã được bàn giao mặt bằng trước, trong đó có hạng mục hạ cốt nền. Còn tại các khu vực chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công chưa thể xử lý đồng bộ phần ta luy dương.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khu vực ảnh hưởng, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ đề xuất ứng kinh phí hỗ trợ nhằm sớm di dời 8 hộ dân đến nơi an toàn trong thời gian chờ áp giá bồi thường.

Qua buổi kiểm tra thực tế chiều 2/3, đoàn công tác xác định phần mở rộng đường ĐT 753 từ tim đường ra hai bên 9m đã được người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng. Khu vực bị ảnh hưởng thuộc hạng mục mái ta luy dương đang thi công.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, kiến nghị Ban Quản lý dự án sớm bàn giao bản đồ, trích đo thửa đất thu hồi để địa phương thực hiện các bước thu hồi, giải phóng mặt bằng theo quy định. Ông Tú cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp địa phương có giải pháp đảm bảo đời sống người dân, đặc biệt xử lý các cột điện có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Hiện, một số kiến nghị của người dân liên quan việc cải tạo hạ cốt nền đất nông nghiệp và đề xuất xây nhà trên đất nông nghiệp được các sở, ngành xem xét theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND xã Tân Lợi cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh sự việc 8 căn nhà chênh vênh bên mép vực sau khi hạ cốt nền đường ĐT 753. Đồng thời, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 753 để xác định nguyên nhân.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường dài 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.