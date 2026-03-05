Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền làm 8 nhà dân cheo leo

Theo công văn gửi Sở Xây dựng Đồng Nai, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND xã Tân Lợi, ngày 3/3, Sở Xây dựng Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng hạ cốt nền đường khiến nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, đồng thời tổng hợp ý kiến UBND xã Tân Lợi liên quan kiến nghị của 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường ĐT 753.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất tạm dừng thi công đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 và xây dựng cầu Mã Đà, nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực.

Khu vực hạ cốt nền đường ĐT 753 khiến nhà dân cheo leo (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các khó khăn, vướng mắc do UBND xã Tân Lợi phản ánh, đồng thời hướng dẫn địa phương xử lý theo đúng quy định. Kết quả gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 6/3.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi triển khai các chỉ đạo liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản tại khu vực dự án đi qua. Kết quả tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trình Đảng ủy UBND tỉnh và Tỉnh ủy trước ngày 7/3.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai đã đề xuất UBND tỉnh tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền tại khu vực này để phòng ngừa nguy cơ sạt lở. Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo vụ việc nhiều nhà dân cheo leo bên mép vực do thi công đường.

Tuyến đường ĐT 753 qua khu vực xã Tân Lợi, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Sở Xây dựng, khu vực xảy ra tình trạng nhà dân cheo leo bên mép vực nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 và xây dựng cầu Mã Đà, tuyến kết nối với sân bay Long Thành (Đồng Nai) và cảng Cái Mép - Thị Vải (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Dự án được phê duyệt vào cuối năm 2023, dài khoảng 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.