Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu báo cáo vụ hạ cốt nền đường làm 8 nhà dân cheo leo

Ngày 4/3, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan vụ hạ cốt nền đường ĐT753 khiến 8 nhà dân nằm cheo leo bên vách đất.

Theo văn bản, báo chí phản ánh việc thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 đoạn qua xã Tân Lợi đã hạ thấp nền đường, khiến khu vực trước cửa 8 căn nhà trở thành bờ vực sâu với vách đất dựng đứng.

Khu vực đường ĐT 753 hạ cốt nền khiến các nhà dân nằm cheo leo trên đồi (Ảnh: Hoàng Bình).

Vì vậy, thừa lệnh Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển thông tin trên đến Đảng ủy UBND tỉnh để lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai trước ngày 9/3.

Sáng cùng ngày, Sở Xây dựng Đồng Nai có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng hạ cốt nền đường khiến nhiều nhà dân nằm chênh vênh bên mép vực sâu tại xã Tân Lợi. Theo đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc dự án đường ĐT753 để phòng ngừa nguy cơ sạt lở.

Theo Sở Xây dựng, đoạn tuyến xảy ra tình trạng nhà dân cheo leo nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà, tuyến kết nối với sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và cảng Cái Mép - Thị Vải (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Nhiều vực sâu hình thành bên cạnh nhà dân sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền (Ảnh: Hoàng Bình).

Qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng ghi nhận đoạn thi công được báo chí phản ánh (từ Km10+200 đến Km10+550) đã hoàn thành phần móng cấp phối đá dăm, rộng khoảng 12-14m. Tại khu vực này, đơn vị thi công đang đào hạ mái taluy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 (nối phường Đồng Xoài đến cầu Mã Đà) được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài khoảng 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.