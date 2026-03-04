Hỗ trợ 36 triệu đồng mỗi hộ dân bị ảnh hưởng vụ hạ cốt nền đường ở Đồng Nai

Ngày 4/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi cùng nhà thầu thi công đã có buổi làm việc trực tiếp với 8 hộ dân bị ảnh hưởng việc hạ cốt nền trên tuyến ĐT753 (xã Tân Lợi, Đồng Nai).

Tại buổi làm việc, các hộ dân phản ánh việc đào hạ nền khiến độ chênh giữa mặt đường và nền nhà lên tới 5-10m, gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại. Nhiều căn nhà nằm sát mép taluy, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Người dân nhận tiền hỗ trợ từ chủ đầu tư dự án (Ảnh: CTV).

Bà con bày tỏ nguyện vọng được di dời đến nơi ở tạm trong lúc chờ cơ quan chức năng hoàn tất phương án bồi thường; đồng thời kiến nghị địa phương cho phép hạ nền đối với phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng để ổn định sinh hoạt, sản xuất.

Trước những kiến nghị trên, chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương hỗ trợ mỗi hộ dân 6 triệu đồng/tháng trong thời gian 6 tháng (chi trả một lần) từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Sau khi nhận tiền hỗ trợ, các hộ dân sẽ chủ động di dời tài sản và người trong vòng 1 ngày để phục vụ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng đến phần tài sản còn lại.

Cùng ngày, các đơn vị chức năng đã đến hiện trường để kiểm kê, xác nhận hiện trạng nhà cửa bị ảnh hưởng, làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Khu vực nhà dân được giăng dây cảnh báo nguy hiểm (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong diễn biến liên quan, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành báo cáo về vụ hạ cốt nền đường làm nhiều nhà dân cheo leo bên mép vực.

Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công tại khu vực trên để phòng ngừa nguy cơ sạt lở.

Theo Sở Xây dựng, khu vực xảy ra tình trạng nhà dân cheo leo bên mép vực nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà, tuyến kết nối với sân bay Long Thành (Đồng Nai) và cảng Cái Mép - Thị Vải (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Dự án được phê duyệt vào cuối năm 2023, dài khoảng 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.