Hạ cốt nền làm đường, nhà dân ở Đồng Nai cheo leo bên vách đất dựng đứng

Ngày 2/3, UBND xã Tân Lợi (Đồng Nai) cho biết, đã có kiến nghị lên Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xử lý một số nội dung liên quan dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 753 khiến nhà mặt tiền nhiều hộ dân cheo leo cạnh vách đất dựng đứng.

Theo phản ánh của người dân xã Tân Lợi, sau khi hạ cốt nền tuyến đường ĐT 753, cao độ mặt đường hoàn thành thấp hơn nền nhà các hộ dân, có nơi chênh lệch khoảng 8-9m.

Nhiều căn nhà mặt tiền tuyến đường rơi vào tình trạng nền nhà cao hơn mặt đường, tạo thành vách đất dựng đứng, không có lối đi lại. Các hộ dân phải dùng thang để di chuyển từ nhà xuống đường.

Theo người dân xã Tân Lợi, tuyến đường cũ nằm trên quả đồi, có cao độ tương đương nền nhà các hộ dân. Việc hạ cốt nền tuyến đường khiến 8 hộ dân rơi vào tình trạng nền nhà cao hơn mặt đường, tạo thành vách đất dựng đứng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, việc đấu nối với một số tuyến đường dân sinh hiện hữu chưa đảm bảo do chênh lệch cao độ, gây khó khăn và ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân hai bên tuyến.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn công trường dài khoảng 300m qua xã Tân Lợi đã được đơn vị thi công hạ cốt nền, với độ sâu trung bình khoảng 5m, điểm sâu nhất 8-9m.

Trước đây, quầy tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mộng Cầm (xã Tân Lợi) có cao độ ngang bằng mặt đường ĐT 753, thuận tiện cho việc kinh doanh và đi lại. Sau khi tuyến đường được hạ cốt nền, cửa hàng rơi vào tình trạng vắng khách, việc buôn bán gặp khó khăn.

Không còn lối đi cũ, người dân phải tự tạo lối mòn dốc đứng để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa.

“Khu vực này là đất đỏ, mùa mưa sình lầy, việc đi lại rất nguy hiểm. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp hỗ trợ”, bà Mộng Cầm chia sẻ.

Ông Dường A Ửng (ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi) cho biết, trước đây nhà ông nằm mặt tiền, chỉ vài bước là ra đến đường. Hiện tuyến đường đã được hạ thấp nhiều mét, phía trước nhà xuất hiện vách đất dựng đứng.

Ông Ửng bức xúc: “Tôi chỉ có căn nhà này. Phía trước giờ sâu cả chục mét, nhìn xuống cũng thấy choáng vì độ sâu lớn. Mùa mưa sắp đến, vách đất dễ trơn trượt, rất nguy hiểm”.

Việc hạ cốt nền khiến một số nhà dân mặt tiền đường ĐT 753 rơi vào tình trạng chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường, phía trước xuất hiện vách đất sâu. Để ra vào, người dân phải đào đất, gia cố bằng lưới B40 chống trượt, bắc thang hoặc đi đường vòng.

Trước thực trạng trên, đại diện 8 hộ dân đã gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Tân Lợi (Đồng Nai), đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xem xét, có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống của người dân.

Quá trình thi công cũng phát sinh bụi đất, ảnh hưởng đến các hộ dân hai bên tuyến đường. Một quầy tạp hóa của người dân đã phải đóng cửa gần hai tháng do bụi.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi (Đồng Nai), sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền xã đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai để thống nhất phương án tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Đồng thời, địa phương cũng có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án xem xét biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường dài 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.