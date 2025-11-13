Đề xuất cơ chế bố trí, biệt phái viên chức dôi dư sau sáp nhập

Quan điểm này được đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TPHCM) đưa ra khi phát biểu thảo luận tại phiên làm việc ở hội trường Quốc hội sáng 13/11, về dự án Luật Viên chức sửa đổi.

Theo nữ đại biểu, dự thảo lần này đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới quản lý đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, theo hướng công khai, minh bạch, gắn quyền với trách nhiệm. Đây là bước tiến phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ.

Tuy nhiên, từ thực tiễn của hàng chục nghìn viên chức đang bị ảnh hưởng bởi tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp thời gian vừa qua, bà Trân cho rằng còn nhiều điểm cần được bổ sung điều chỉnh, để Luật thực sự đồng hành với viên chức - những người đang trực tiếp gánh vác trọng trách của bộ máy hành chính sự nghiệp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Ảnh: Hồng Phong).

Về hợp đồng làm việc đối với viên chức, dự thảo đã quy định rõ hơn về các loại hợp đồng làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên, đại biểu Trân nêu thực tế khi sáp nhập, nhiều viên chức dù hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng bị rơi vào tình trạng “dôi dư cơ học”, không phải do yếu kém, mà do tổ chức không còn vị trí tương ứng.

Trong khi đó, các quy định hiện nay chưa có cơ chế buộc cơ quan chủ quản phải chủ động sắp xếp, giới thiệu hoặc biệt phái viên chức dôi dư sang đơn vị khác trong cùng hệ thống công.

Thực tế, đại biểu cho biết phần lớn viên chức phải tự đi tìm việc, tự liên hệ xin chuyển việc cho phù hợp, nhiều trường hợp bị chấm dứt hợp đồng, rất thiệt thòi.

Vì thế, bà Trân kiến nghị bổ sung quy định: “Trường hợp viên chức bị dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính hoặc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan quản lý có trách nhiệm bố trí, biệt phái hoặc giới thiệu viên chức sang đơn vị phù hợp với chuyên môn, năng lực”.

Đại biểu nhấn mạnh đề nghị “không chấm dứt hợp đồng nếu viên chức vẫn đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm khác”.

“Điều này không chỉ nhân văn mà còn tránh lãng phí nguồn lực, bởi viên chức ngoài chuyên môn được đào tạo họ còn được đào tạo, bồi dưỡng rất nhiều các kỹ năng khác từ nguồn tài chính công. Ở độ tuổi 35-50 là giai đoạn chín muồi về kinh nghiệm và bản lĩnh, họ cần được tiếp tục cống hiến thay vì trở thành người thất nghiệp ngoài ý muốn”, bà Trân nêu quan điểm.

Ngoài ra, đại biểu đoàn TPHCM cho rằng cần có quy định để phân biệt rõ giữa “thôi việc chủ động” và “thôi việc do tổ chức sắp xếp”.

Theo đó, bà đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời được ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức sửa đổi (Ảnh: Hồng Phong).

“Đây là chính sách cần thiết để đảm bảo ổn định xã hội, giảm áp lực thất nghiệp, đặc biệt với viên chức trung niên đang phải lo cho gia đình, con cái học hành, cũng thể hiện tinh thần không bỏ rơi viên chức, coi họ là đối tác đồng hành chứ không là người bị bỏ lại phía sau”, bà Trân nêu quan điểm.

Liên quan vị trí việc làm, nữ đại biểu kiến nghị bổ sung quy định: “Khi đơn vị tổ chức lại hoặc sáp nhập, viên chức được tham gia góp ý về vị trí việc làm mới. Nếu vị trí việc làm thay đổi không phù hợp chuyên môn, cơ quan có trách nhiệm đào tạo lại hoặc bố trí tạm thời công việc tương đương để bảo đảm ổn định đời sống.”

Theo bà, quy định này sẽ giúp viên chức cảm nhận được sự tôn trọng, đồng hành của tổ chức, tăng sự gắn bó và trách nhiệm.

Nữ đại biểu đoàn TPHCM nhấn mạnh Quốc hội đang sửa một đạo luật quan trọng, điều chỉnh đời sống nghề nghiệp của hơn 2,2 triệu viên chức cả nước. Mỗi quy định dù nhỏ cũng tác động sâu sắc đến đời sống, tâm tư, niềm tin của họ.

Vì thế, bà mong dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) không chỉ hướng đến quản lý chặt chẽ hơn, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, đồng hành, để mỗi viên chức, dù trong hoàn cảnh thay đổi, vẫn được tạo điều kiện tiếp tục cống hiến.