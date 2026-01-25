Thông tin trên được Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết khi trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 25/1, về thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TPHCM.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan (Ảnh: Yonhap News).

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan tại TPHCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, ông Lee Hae Chan đã từ trần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến ông Lee Hae Chan.