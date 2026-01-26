Ngoài 34 bí thư, có 16 chủ tịch tỉnh, thành trúng cử Trung ương khóa mới

Trong 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV được bầu tại Đại hội vừa qua, có 57 Ủy viên Trung ương đến từ các tỉnh, thành phố. Con số này giảm 14 người so với khóa XIII, khi có tới 71 Ủy viên Trung ương thuộc khối địa phương.

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cũng chia sẻ định hướng chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó có việc cần tăng cường, bổ sung hợp lý số lượng Ủy viên Trung ương Đảng cho một số địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

Theo thông lệ các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, hầu hết địa phương đều có bí thư tỉnh ủy, thành ủy tham gia Trung ương. Ở các thành phố lớn có thể có thêm chủ tịch.

Chân dung một số chủ tịch tỉnh, thành là Ủy viên Trung ương khóa XIV (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Tuy nhiên, sau đợt “sắp xếp lại giang sơn” vừa qua, nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng ghi nhận sự thay đổi lớn trong cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới khi nhiều địa phương không chỉ có bí thư tham gia Trung ương, mà còn có một số phó bí thư, chủ tịch UBND hay chủ tịch HĐND các tỉnh, thành.

Thống kê danh sách Ủy viên Trung ương khối địa phương cho thấy ngoài 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy tham gia Trung ương khóa XIV, còn có 16 chủ tịch tỉnh, thành trúng cử vào Trung ương, gồm cả ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết.

Trong số 16 ủy viên Trung ương là chủ tịch tỉnh, thành, có 14 người là Ủy viên Trung ương chính thức và 2 nhân sự thuộc danh sách dự khuyết,

2 chủ tịch tỉnh là Ủy viên Trung ương dự khuyết có ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Cả 2 người đều có trình độ Tiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông sinh năm 1979, quê Thanh Hóa, là Tiến sĩ Kinh tế. Còn Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa sinh năm 1980, quê Nghệ An. Ông là Tiến sĩ Khoa học Kinh tế và xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Trong 14 Chủ tịch tỉnh, thành là Ủy viên Trung ương chính thức khóa XIV có 5 Ủy viên tái cử, gồm: Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng; Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh; Chủ tịch An Giang Hồ Văn Mừng và Chủ tịch Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn.

Trong số này, Chủ tịch 2 thành phố lớn (Hà Nội và TPHCM) là 2 Ủy viên Trung ương khóa XIII tái cử, còn 3 lãnh đạo địa phương còn lại là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII, nay trở thành Ủy viên Trung ương chính thức khóa XIV.

Những chủ tịch tỉnh, thành còn lại đều lần đầu tham gia Trung ương.

Nhân sự trẻ tuổi nhất trong danh sách Ủy viên Trung ương giữ chức chủ tịch tỉnh là ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Trung ương dự khuyết. Ông hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Cũng theo thống kê, TPHCM là địa phương có nhiều Ủy viên Trung ương nhất, với 6 người gồm cả chính thức và dự khuyết.

Đó là: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (dự khuyết).

Danh sách 16 Ủy viên Trung ương khóa XIV là chủ tịch tỉnh, thành:

1. Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

3. Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

4. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM

5. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

6. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

7. Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

8. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

9. Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

10. Ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

11. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế

12. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

13. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

14. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

15. Ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

16. Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.