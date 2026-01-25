Tổng Bí thư Tô Lâm ký chỉ thị đầu tiên của Bộ Chính trị ngay sau Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị ra đời ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng kết thúc tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội (Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng).

Bộ Chính trị nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần hiện thực hóa niềm tin và khát vọng của cả dân tộc vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai ngay, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học.

"Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ.

Bộ Chính trị lưu ý, kết quả thực hiện Chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" trong từng bước.

Nội dung tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, đổi mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, theo Bộ Chính trị, cần nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội trong phiên bế mạc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bên cạnh việc định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Bộ Chính trị yêu cầu phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong quý I/2026, Ban Bí thư sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp ủy cơ sở.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được giao chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho từng đối tượng cụ thể, từ tỉnh ủy, thành ủy tới cơ sở; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.