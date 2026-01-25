Điểm chung của 2 nữ Ủy viên Trung ương vừa được bầu vào Ban Bí thư

Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 thành viên, theo thông báo sau Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV diễn ra ngày 23/1. Trong đó, 10 Ủy viên Ban Bí thư là 10 Ủy viên Bộ Chính trị sẽ tham gia theo phân công, còn 3 nhân sự mới được Trung ương tín nhiệm bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng là 3 nhân sự mới lần đầu trúng cử Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng là 3 nhân sự vừa được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Trong đó, con đường sự nghiệp của 2 nữ Bí thư Trung ương Đảng Võ Thị Ánh Xuân và Phạm Thị Thanh Trà có khá nhiều điểm tương đồng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở An Giang. Bà là Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Cử nhân Khoa học. Bà Xuân là Ủy viên Trung ương khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV và là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Xuất phát là một giáo viên trung học, bà Võ Thị Ánh Xuân dần kinh qua nhiều công việc ở địa phương, từ chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cho đến Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 10/2015, bà Xuân đảm nhận cương vị Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Sau gần một nhiệm kỳ giữ vị trí này, đến tháng 4/2021, bà Xuân trở thành Phó Chủ tịch nước.

Trong thời gian giữ cương vị này, bà Võ Thị Ánh Xuân cũng trải qua những giai đoạn khá đặc biệt bởi 2 lần được giao Quyền Chủ tịch nước trong hai năm liên tiếp, khi nhân sự Chủ tịch nước có biến động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (Ảnh: Tiến Tuấn).

Lần đầu tiên bà Xuân giữ chức Quyền Chủ tịch nước từ 18/1/2023 đến 1/3/2023. Lần thứ hai là từ 21/3/2024 đến 21/5/2024.

Sau giai đoạn đó, khi nhân sự Chủ tịch nước được kiện toàn, bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước cho đến nay.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, là Thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Bà là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà cũng bắt đầu sự nghiệp từ một giáo viên, sau đó trở thành Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), trước khi lần lượt nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở địa phương như Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

Sau 2 năm đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, bà Trà trở thành Phó Chủ tịch tỉnh vào tháng 4/2008, rồi làm Bí thư Thành ủy Yên Bái.

Giữa năm 2014, bà Phạm Thị Thanh Trà được tín nhiệm giao giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Bà trở thành Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái vào tháng 10/2016, rồi có giai đoạn kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (10/2016-1/2017), sau đó là Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái (2/2017-10/2020).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cuối năm 2020, bà được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Nội vụ.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã tín nhiệm phê chuẩn bổ nhiệm bà giữ chức Phó Thủ tướng, trở thành nữ Phó Thủ tướng duy nhất trong bộ máy Chính phủ lúc bấy giờ. Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng là nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử.

Như vậy, xét về con đường sự nghiệp, hai nữ Ủy viên Trung ương Võ Thị Ánh Xuân và Phạm Thị Thanh Trà đều bắt đầu sự nghiệp từ vị trí của một giáo viên, sau đó cũng nắm giữ vị trí lãnh đạo ban đảng ở địa phương. Bà Võ Thị Ánh Xuân từng là Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, còn bà Phạm Thị Thanh Trà từng giữ cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Sau đó, hai nữ lãnh đạo đều lần lượt kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo ở địa phương và đều giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, trước khi được điều động ra Trung ương vào năm 2021.

Một gương mặt mới khác trong Ban Bí thư khóa XIV là Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê ở Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng thành từ một điều tra viên, ông Nguyễn Văn Quảng có thời gian dài công tác gắn liền với ngành kiểm sát.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong ngành như Viện trưởng VKSND quận Lê Chân, Phó viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự - VKSND Tối cao.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (Ảnh: Phạm Thắng).

Giữa năm 2015, ông Quảng trở thành Viện trưởng VKSND cấp cao tại TPHCM, sau đó là Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - VKSND Tối cao.

Tháng 9/2018, ông được giao cương vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao và giữ cương vị này hơn 1 năm, trước khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, sau đó được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Đến tháng 9/2025, ông Nguyễn Văn Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ và chỉ 2 tháng sau, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao.